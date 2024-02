Ez aztán a becsületesség! Te visszaadtad volna a pénzt?

A Szekszárdon élő Szabó Noéminek és anyósának nem kell a szomszédba mennie a becsületességért. Most vizsgát is tettek belőle! Történt, hogy a fiatal nő megkérte anyósát: mivel ő beteg, ugorjon le a közeli ATM-hez, és vegyen le némi pénzt a kártyájáról. Ám ami ezután történt, arra egyikük sem számított!

Más kártyájáról sikerült pénzt levenni Illusztráció: Karnok Csaba

A hétvégén nagyon beteg voltam, ezért megkértem az anyósom, hogy legyen kedves, ha már megy Szekszárdra vásárolni, akkor vegyen le nekem pénzt

– meséli Noémi. „Nem is volt probléma, odaadtam neki a kártyám, megadtam a PIN-kódomat hozzá. Elment Szekszárdra az unokáival meg a másik menyével vásárolni. Állt az ATM előtt a sorban, látta, hogy az előtte lévő hölgy álldogál egy darabig, aztán elmegy. Nagyon nem is nézte meg a hölgyet, hiszen nem gondolta volna, hogy később fontos lesz… Lényeg a lényeg, elővette a kártyámat és odaérintette ehhez a kis panelhez, meg is lepődött, hogy nem kér kódot, de hát, gondolta magában, hogy már ennyire modern biztos a rendszer. Hozzátenném, hogy ritkán használ ATM-et.”

Noémi anyósa levett 100 ezer forintot, majd megnézte a bizonylatot és akkor derült ki számára: egy idegen számlájáról emelte le a pénzt!

„Az automata egyből az összegekhez dobta, hogy mennyit kíván levenni, de hát akkor még nem is gondolta, hogy az nem az én számlám. Levette az összeget és kért róla egy bizonylatot, hogy azt majd oda tudja adni nekem. Akkor tűnt fel neki, hogy valami nem oké, amikor ránézett a bankkártyán maradt összegre, hogy ez sokkal több, mint amennyit én keresek, ennyi tuti nem maradhatott rajta. Ezért odaállt még egyszer az ATM-hez, hogy akkor levesz egy ezrest, hogy megbizonyosodjon, hogy most jó kártyáról vette le az összeget vagy sem. Le is vette az ezrest, amit én is láttam otthonról, mert van applikációm, ami küldi, ha fizetek bárhol vagy ha pénzt veszek fel. Fel is hívtam gyorsan anyósomat, hogy miért csak ennyit vett le? Hiszen én többet kértem! És akkor esett kétségbe szegény az ATM előtt, hogy ő rossz számláról vett le pénzt, mert két különböző összeget lát a két tranzakciós lapon. Sajnos, mire rájöttünk arra, hogy valaki másnak a számlájáról vett le pénzt, addigra az előtte lévő hölgy már sehol sem volt.”

Keresik a pénz jogos tulajdonosát Fotó: Ádám János

Azonnal felhívták az ATM-en lévő telefonszámot.

„Annyit mondtak, hogy hétfőn vigyük be a pénzt a bankba a tranzakciós lappal együtt. Gondoltam, hogy kiírom a szekszárdi csoportba is, hátha megtaláljuk a pénz tulajdonosát. A tranzakciós lapon rajta van a kártyaszám utolsó 4 számjegye. Gondoltam, ennek alapján biztosan a jogos tulajdonosához kerül vissza. Én arra tudok gondolni, hogy az a hölgy, aki otthagyta úgy az ATM-et, hogy nem fejezte be a tranzakciót, az pont annyira érti ezeknek az automatáknak a működését, mint az anyósom. Valószínűleg meggondolta magát a hölgy vagy túl lassú volt az automata, nem tudom... Mindenképpen visszajuttatjuk a hölgyhöz a pénzét!” – ígérte.

