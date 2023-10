Lövöldözés volt Kőbányán, veszett rókát találtak Óbudán, kutyatámadások történtek a XI. kerületben...

Szinte késsel lehetett vágni a feszültséget a 10. kerületben október 23-án. A rendőrök a kora délutáni órákban érkeztek meg egy kőbányai házhoz, ahol lövöldözés történt. Két rendőrautó parkolt a ház előtt és síri csend lengte be a környéket. Egy idősebb kínai nő, valószínűleg családja körében, halkan sírdogált. Az említett házban javarészt külföldiek élnek, akik a ház előtt álltak és figyelték a rendőrök munkáját. "A Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz 2023. október 23-án 11 óra 59 perc körül érkezett bejelentés arról, hogy egy X. kerületi házban egy férfit holtan találtak. A rendőrség jelenleg is helyszíni- és halottszemlét tart, amely során eddig bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel."

Itt történt a lövöldözés Fotó: Markovics Gábor

Nyerőgépek tették elképesztően gazdaggá, majd egy daganat és a hatalmas vagyona elvesztése rántotta vissza a valóságba. Szin János megjárta a poklot, ám jelenlegi életével nem is lehetne elégedettebb. János ma magyarországi turistáknak szervez személyre szabott autentikus erdélyi kirándulásokat, ahol a vendégek megláthatják Erdély igazi arcát. A férfi egy világszinten is unikális medvelest hozott létre, ahol ő saját magát medvepásztorként definiálja. A medvelesen testközelből csodálhatjuk meg a medvéket, sőt akár ágyból fekve is szemezhetünk velük, ha elég közel jönnek.

Medveleseket szervez János / Fotó: Benjamin Munoz Barbera

Ismét bebizonyosodott, hogy a magyar emberek szíve a helyén van és ha szükséges, össze tudnak fogni egy jó ügy érdekében. Ezúttal nem egy beteg gyermeknek, hanem egy meglopott felnőttnek segítettek. Csáki János posztolt arról október 16-án, hogy elloptak egy MTZ-50-es traktort (2 és fél millió forintos érték) Véménd határából és magas jutalom jár a megtalálónak. Néhány nappal később elő is került a gépcsoda egy 30 kilométerrel odébb lévő településről.

Megtalálták a traktort, még épp nem bontották teljesen szét Fotó: olvasói

Az óbudai Holdudvar parkban támadt egy róka egy ott sportoló lakóra. Az állat nemcsak egyszerűen furcsán viselkedett, de agresszív, támadó módon reagált a park területén. A támadások során szerencsére senki sem sérült meg, azonban a hatóságok óvatosságra intik az ide látogatókat.

Harapdálta a vasat, nem is értettem miért, gondoltam kitöri a saját fogát. Aztán amikor nem néztem oda közelített, de amikor ránéztem megtorpant. Inkább átmentem a park másik részére, de jött utánam.

- mesélte András a Metropolnak.

A veszettség emberre is veszélyes Fotó: Pixabay

Rövid időn belül több kutya is embert és azok négylábúit támadta meg Budapest XI. kerületében. Kelenvölgyben egy yorki és egy mopsz vált áldozattá, míg Gazdagréten meghalt egy havanese, akivel egy póráz nélkül husky végzett. Néhány napja számoltunk be arról, hogy nagyon elszaporodtak Újbudán a kutyás támadások. Leginkább olyan esetekről van szó, melyekben a felelőtlen ebtartók póráz nélkül sétáltatott négylábúi embereket és kutyáikat is veszélyeztették, veszélyeztetik. A Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés úgy döntött, felkarolja az áldozatokat, ahogy tette ezt a rémkomondoros férfi esetében is, akiről szintén több cikkünk is született.