„600 kocsmában volt nyerőgépem, nem dolgoztam” – milliókat vesztett, most medvepásztor az erdélyi havasokban János

Szin János a harmincas éveiben, ereje teljében, korlátlan mennyiségű pénz birtokosa volt, ám a felhőtlen éveket hirtelen sorscsapások követték.

János már három életrajzi kötet büszke szerzője / Fotó: Benjamin Munoz Barbera

– kezd bele történetébe János, akit végül endokrinológiára irányítottak.

Kiderült, hogy az okozta a kellemetlen tünetet, hogy kevesebb a férfi nemi hormonom, mint a női

– magyarázza a férfi, aki azt is elárulta, a döbbenetes hír csak ez után következett. A megfelelő vizsgálatok elvégzése után Jánossal orvosai közölték, az agyalapi- mirigy-daganata borította fel a hormonháztartását.

Lesújtó volt egy ilyen hírt kapni, hiszen előtte mindenem megvolt

– emlékszik vissza János, aki csodával határos módon a műtét után tökéletesen felépült, és húsz éve tökéletes egészségnek örvend. Nem csak a daganat okozott neki nehézséget azokban az időkben. János hatalmas mennyiségű vagyont halmozott fel, amitől hozzá igen közelálló emberek szabadították meg.

A bocsok közel mernek menni Jánoshoz, amit a mama maci sem bán / Fotó: Benjamin Munoz Barbera

Magyarországon 600 kocsmában volt nyerőgépem, nem kellett dolgoznom. Aztán egyik napról a másikra hozzám igen közel álló emberek fosztottak meg a vagyonomtól, de soha nem mondtam el, hogy kik azok

– vallott a megdöbbentő eseményekről a férfi, aki ma nem haraggal gondol azokra, akik ártottak neki, hanem hálával. János úgy érzi, azóta boldog igazán, amióta nem a pénz az életének mozgatórugója.

Gyerekkoromban arról álmodtam, hogy valahol a havasokban vadőr leszek és egy szép kis kunyhóban fogok élni boldogan a családommal

– meséli János, aki jelenleg kétlaki életét él. Munkája Székelyföldhöz köti, ám felesége és legkisebb fia, aki még nem repült ki, Magyarországon él. Erdélyben egy olyan elszigetelt csángó településen él, ahol nemrég lett aszfaltút és áram. A településen szinte mindenki önfenntartó. Mindenkinek van tehene, tyúkja, az emberek maguknak sütik a kenyeret és maguknak készítik a sajtot.

Az ember azt hinné, ilyen tájat csak festeni lehet, ám a valóság az, hogy János itt él / Fotó: Olvasói

Hosszú és göröngyös út vezetett oda, hogy elérjem az álmaim. Létrehoztam egy vállalkozást, amiből többen kihátráltak. A feleségemmel nagyon vártuk már az első vendégeket, bíztunk benne, hogy újra talpra tudunk állni, ám az első vendég helyett a pandémia érkezett meg

– emlékszik vissza János, aki azt is bevallja, ebben az időszakban egy fillérük nem volt. Ezekben a nehéz időkben János és családja egy árvaházban kapott egy szobát, ahol 80 gyerekkel éltek egy fedél alatt.

18 négyzetméteren éltünk a feleségemmel és az ötéves fiunkkal egy olyan szobában, aminek az ajtaját sem lehetett bezárni. Mindezt egy elmaradott faluban, ahol az árvaházban kiirthatatlanul jelen voltak a tetvek és a bolhák. A feleségemet ez az időszak mélységesen megrázta

– vall élete legnehezebb időszakáról János, akinek a felesége olyan traumákon esett át, hogy nem hajlandó férjével Székelyföldre költözni.

Szerencsére végül a vállalkozás is beindult. János ma magyarországi turistáknak szervez személyre szabott autentikus erdélyi kirándulásokat, ahol a vendégek megláthatják Erdély igazi arcát. A férfi egy világszinten is unikális medvelest hozott létre, ahol ő saját magát medvepásztorként definiálja. A medvelesen testközelből csodálhatjuk meg a medvéket, sőt akár ágyból fekve is szemezhetünk velük, ha elég közel jönnek.

Látogathatóvá tettem egy etetőhelyet, ahol beszüntettük a vadászatot. Azt, hogy mennyi medvét láthatunk egy kocsmához tudnám hasonlítani. Van, hogy tele van, van, de előfordul, hogy csak egy vendég van. Van, hogy törzsvendégek jönnek, de előfordul, hogy valaki örökre elmarad, de az is, hogy új törzsvendégek lesznek

– zárja János, aki hálás a sorsnak, hogy ennyi nehézséggel állította szembe, hiszen ezek mindegyike csak erősítette és végül azzá tette, aki ma.