Félelmetes: három komondorral tartja rettegésben fél Budát egy férfi

További szemtanúkat keresnek a 11. kerületben történt kutyatámadások kapcsán – mondta a Metropolnak a Tizenegy Állatvédő Egyesület munkatársa. Mindezt azért, mert egy felelőtlen gazda három fehér komondora többször is támadólag lépett fel más kutyákkal szemben, sérülést is okozva ezzel a másik állatban.

Képünk Illusztráció Fotó: AppleDK

A három kutya és gazdája, aki az »óbudai rémhez« hasonlóan találomra választ áldozatokat, persze nőket jobbára, fenyegeti, vegzálja őket, kutyái sérülést okoznak

– írja posztjában a Tizenegy Állatvédő Egyesület.



A botrányos eset nem most kezdődött, de egyre több problémát okoz a XI. kerületben a kutyások körében. Egy férfi ugyanis rendszeresen póráz nélkül sétáltatja három komondorát. A főbb helyszínek, ahol eddig felbukkantak: a Gellért-hegy, Feneketlen-tó, Villányi és Bartók Béla út, a Humusz ház és az Infopark környéke. Többen is érintettek az ügyben: már három nő tett hivatalos lépést a felelőtlen állattartó ellen, de a számtalan Facebook-poszt és -komment ennél jóval több áldozatról tanúskodik.

„Több kutyát megtámadtak. Nagyon veszélyesek, már többen fel akarták jelenteni. Én messzire kerülöm. Az én kutyámra már négyszer rámozdultak.” „Az egyik kutya szót fogad, a másik 2 viszont nem. Egyikük támadóan lépett fel.” „Sajnos már 3 alkalommal volt incidens velük.” „A kutyáival a Gellért-hegyen be szokott menni az alsó játszótérre, ott (és máshol is) szabadon engedi őket. Volt, hogy a kutyái támadólag közeledtek hozzánk, inkább kikerültük őket. A gazdájuk úgy vettem ki, igen zavart.” „A csávó egyáltalán nincs képben. Mi csak egyszer futottunk beléjük tavaly nyáron, ha nem vagyok gyors és határozott, baj lett volna. Azóta figyelem őket, párszor láttam távolról sétálni a négyest, még véletlenül sem mentünk arra.”

Az egyik gazda, T. Kata elmondása szerint már többször találkoztak vele, de eddig mindig ki tudták kerülni őket, mert már többször olvasott róluk, hogy miként viselkednek a kutyák.

Nemrég a semmiből nekünk szaladtak, a gazdájuk azonban meg sem mozdult. Elkezdtem üvöltözni a kutyákkal, szerencsémre visszafordultak, de nagyon ijesztő volt

– mesélte a Metropolnak T. Kata.

T. Kata az eset után kicsit körülnézett a virtuális térben, majd elkezdtek záporozni az üzenetek. Ekkor tudatosult számára, hogy nem csak vele történt ez meg, sőt volt olyan kutya-gazda páros is, aki nem úszta meg ennyivel. Az eset után megpróbálta felvenni a férfival a kapcsolatot, azonban bocsánatkérés helyett elutasítást kapott, sőt a férfi letagadta, hogy sebet ejtettek volna valaha kutyái más kutyán.

Amikor mások elküldték neki a komondorai által megsebesített kutya fotóját, annyit reagált rá, hogy »az nem seb, hanem csupán egy folt«

– tudta meg Kata.

Több áldozattal is megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot, azonban a jelenleg folyó ügy kimenetele miatt nem mertek nyilvánosan megszólalni. Többen rettegnek tőle, mivel a közelükben lakik az illető, félnek, hogy bármi bajuk lehet az ügy kapcsán. Van olyan, akit már szóban is megfenyegetett, és van olyan is, aki nem mer napközben sétálni kutyájával, csupán éjszaka.

A sorozatos kutyatámadások kapcsán megkerestük a rendőrséget, és azt a választ kaptunk, hogy az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárást folytat.