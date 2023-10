Dráma Kőbányán: lövés dördült, holtan találtak egy fiatal férfit

Szinte késsel lehet vágni a feszültséget a 10. kerületben. A rendőrök a kora délutáni órákban érkeztek meg egy kőbányai házhoz, ahol eddigi információink szerint lövöldözés történt. Munkatársunk azonnal a helyszínre sietett.

Több rendőrautó is a helyszínre érkezett Fotó: Markovics Gábor

Két rendőrautó parkol a ház előtt és síri csend lengi be a környéket. Egy idősebb kínai nő, valószínűleg családja körében, halkan sírdogál. Az említett házban javarészt külföldiek élnek, akik most a ház előtt állnak és figyelik a rendőrök munkáját. Nem sokkal később az orvosszakértő is megérkezett a helyszínre, aki nyugodt léptekkel sétált be a házba.

Fotó: Markovics Gábor

Információink szerint a fiatal férfi önkezűleg vetett véget az életének.

Megkérdeztük a BRFK Kommunikációs Osztályát, mi történt, a következő tájékoztatást kaptuk: "A Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz 2023. október 23-án 11 óra 59 perc körül érkezett bejelentés arról, hogy egy X. kerületi házban egy férfit holtan találtak. A rendőrség jelenleg is helyszíni- és halottszemlét tart, amely során eddig bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel." Ez a válasz megerősíti, hogy valószínűleg a férfi - aki információink szerint külföldi - maga ellen fordította a fegyvert.