Halálos áldozata is van az újbudai kutyatámadásoknak

Néhány napja számoltunk be arról, hogy nagyon elszaporodtak Újbudán a kutyás támadások. Leginkább olyan esetekről van szó, melyekben a felelőtlen ebtartók póráz nélkül sétáltatott négylábúi embereket és kutyáikat is veszélyeztették, veszélyeztetik. A Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés úgy döntött, felkarolja az áldozatokat, ahogy tette ezt a rémkomondoros férfi esetében is, akiről szintén több cikkünk is született.

Rettegésben tartják a férfi komondorai

Találkoztunk több megtámadott kutyatulajdonossal és hosszan beszélgettünk a kialakult helyzetről. Még aznap a rögtönzött sértetti fórum után eljárási kérelmet nyújtottunk be az Újbudai Önkormányzatnál, ezzel hivatalos útra terelve az ügyet, ügyeket

– mondta korábban lapunknak Kovács Gábor a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbudai Állatmentés vezetője egy Gellérthegyi eset kapcsán, aki arról is mesélt a Metropolnak, hogy a sorozatos támadásokból, illetve a félelemből és bizonytalanságból lett elege a helyieknek, akik úgy döntöttek, megvédik magukat és nem válnak áldozattá. Egyéb eszközök hiányában nem tehettek mást, mint azt, hogy felfegyverkeznek, azaz olyan önvédelmi eszközöket szereznek be, melyekkel képesek lehetnek magukat és kutyájukat megvédeni, ami persze korántsem megoldás.

Azonban ez akár tovább is terjedhet a kerület más részeire is a Gellérthegyről, hiszen azóta újabb támadások történtek, és ezek közül az egyik egy kutya halálával végződött. Kelenvölgyben egy német juhász és egy labrador többször megszökött a gazdájától, ám végül mindig megtalálták őket és haza is juttatták. Mindezek után ismét sikerült elszökniük, és megtámadtak egy mopszot, majd egy yorkit. Lapunk információi szerint utóbbi életveszélyes sérüléseket szerzett, és a mopsz gazdája feljelentést is tett a történtek miatt. A két említett kistestű kutyánál borzalmasabb véget ért Csoki, a havanese, akit Gazdagréten támadott meg egy husky, aminek a végén a támadás áldozata belehalt a sérüléseibe.