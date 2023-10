Önvédelemre kényszerülnek a Gellért-hegyiek, annyira félnek a kutyás támadásoktól

Akármilyen szép is és oly sokan vágynak oda, az utóbbi időben nem könnyű a Gellért-hegyen élőknek. Tavasszal a komondoros rém keserítette meg az ott élők, a kutyáikat ott sétáltatók helyzetét. Több cikkben is beszámoltunk az újbudai férfiről, aki három vad komondorral járta, járja a kerületet és kutyái többeket is megtámadtak, sőt azok kedvenceit sem kímélték. A férfi pedig a támadások áldozatait megfenyegette kapcsolataira hivatkozva, amikor azok a hatóságot említették neki. Ezt követték egy másik hasonlóan felelőtlen állattartó férfi akciói. A legújabban egy nagytestű, póráz nélkül sétáltatott német juhászkutyára emlékeztető ebbel támad kutyákra és gazdáikra egy alak. Ő is akárcsak a komondoros meg sem próbálja fegyelmezni kutyáit és közönnyel nézi azok tetteit, illetve annak következményét.

Azt szeretnék az emberek, ha újra nyugalomban lehetne kutyát sétáltatni a Gellért-hegyen Fotó: LightField Studios

A sorozatos támadásokból, illetve abból a félelemből és bizonytalanságból lett elege a helyieknek, akik úgy döntöttek megvédik magukat és nem válnak áldozattá. Sajnos más eszközök híján nem tehettek mást, mint azt, hogy felfegyverkeznek, azaz olyan önvédelmi eszközöket szereznek be, melyekkel képesek lehetnek magukat megvédeni.

A Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbudai Állatmentés úgy döntött ennél többet is tehet és elkezdte összegyűjteni a támadások áldozatait.

Találkoztunk több megtámadott kutyatulajdonossal és hosszan beszélgettünk a kialakult helyzetről. Még aznap a rögtönzött sértetti fórum után eljárási kérelmet nyújtottunk be az Újbudai Önkormányzatnál, ezzel hivatalos útra terelve az ügyet, ügyeket

- mondta Kovács Gábor a XI. kerületi állatvédők vezetője, aki azt kérte, hogy mivel nem tudni, hogy mennyi embert támadott meg MUSSO nevű eb, ezért kérik, aki így járt az jelezze egyesületüknek.

Ha minél több sértettről tudunk beszámolni a hatóságnak, annál nagyobb valószínűséggel történhet jelentős változás, ami minden felelős állattartó érdeke.

- fogalmazott Kovács Gábor.