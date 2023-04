Komondortámadás: újabb áldozatok kerültek elő, az egyik ebből kiharaptak egy darabot

Múlt héten számoltunk be róla, hogy egy budai férfi három komondorát póráz nélkül sétáltatja, kutyái többször támadtak már más állatra. A gazda bocsánatkérése minden eseten elmaradt, és ha valaki számon merte kérni felelőtlen viselkedéséért, agresszívan és fenyegetően lépett fel. Múlt héten három feljelentésről volt tudomásunk, illetve arról, hogy a sértettek többen is lehetnek. A Ripost most megírta, hogy mára 20-an jelentkeztek a Tizenegy Állatvédő Egyesületnél, hogy ők is érintettek a budai támadássorozatban.

A kép illusztráció – Fotó: Everita Pane

A Tizenegy Állatvédő Egyesület múlt heti posztjában további szemtanúkat kerestek a három fehér kutyás gazda ügyében, valamint igyekeztek összefogni és összekapcsolni a sértetteket. Mint ahogy a Ripost beszámolt róla, posztjuk körbejárta a kerületi kutyásokat, és pár nap alatt 20 fő sértett is jelentkezett az egyesületnél, hogy érintettek a történetben. Az egyesület minden esetben tanácsolta, hogy tegyék meg a megfelelő hatósági fellépést.

A panaszok minden esetben egybevágtak, a tulajdonos agresszív, megfélemlítő, garázda magatartását emelték ki, plusz azt, hogy sokaknak azt kiabálta, hogy ő rendőr volt, és elintéztet bárkit.(...) Ismerjük, tudjuk, hogy ki áll a probléma mögött, a hatóságok is! Már több mint egy éve is érkeztek bejelentések, született végzés is! A közterület-felügyelethez is özönlöttek a panaszok egy agresszív, többkutyás férfiról

– tudható meg a Tizenegy Állatvédő Egyesület posztjából.

A sértett gazdák közül volt olyan – nevét nem szeretné felvállalni a folyamatban lévő ügy miatt –, akinek a kutyájából kiharaptak egy darabot, a szerencsétlen állatot a hátán érte a sérülés. A támadásért felelős gazda ebben az esetben sem foglalkozott az okozott bajjal, sőt fenyegetőzött, agresszív viselkedéssel lépett fel a másik féllel szemben.

A Facebookon a Gellérthegyi Kutyasétáltatók és a Feneketlen tavi kutyás csoporttagok nyilvánosan megosztott eseteiből az is kiderül, hogy ez nem mostani probléma, hanem már tavaly is történtek hasonló esetek, a felelőtlen gazda ugyanaz volt, mint most. A környéki kutyások rettegnek, hogy mikor találkoznak vele újra össze. A posztok alapján, egymást segítve próbálnak tájékozódni, hogy merre sétálhat a híres négyes. De van olyan, aki így sem tudja kikerülni, hiszen pár utca, vagy csupán pár ház választja el őt a felelőtlen férfi és kutyái lakóhelyétől – számol be róla a Ripost.

A sorozatos kutyatámadások kapcsán múlt héten megkerestük a rendőrséget – amikor tudomásunk szerint még csak három feljelentés történt az ügyben –, és azt a választ kaptuk, hogy az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárást folytat.