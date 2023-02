Óriási hajsza Budapesten, Vuk elszabadult - Fotók!

Csütörtök délután egy aranyos róka kóborolt Budapesten, a jószág több kerületet is bejárt, mire sikeresen befogták, majd szabadon engedték.

Az esetről az Àllat- ès Termèszetvèdelmi Őrszolgálat Újpest Facebook-oldalán számoltak be. A csapat azt írta, hogy a kaland a Lurdy Ház környékéről indult, majd Józsefvárosban fejeződött be. Az újpesti állatvédőknek a rendőrség is besegített, a közös munka meghozta az eredményt. Vukkot azaz a rókát egy zárt telepen sikerült befogni, majd szabadon engedték egy erdős területen.

Az esetről több felvétel is készült: