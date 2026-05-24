Matthew Perry asszisztense enyhébb büntetésért könyörög - nem tudott nemet mondani a színésznek

Matthew Perry korábbi asszisztense, Kenneth Iwamasa ragaszkodott ahhoz, hogy egyszerűen nem mondhatott nemet a néhai színésznek a drogfüggőségével kapcsolatban. Az asszisztens egyetlen feladata a színész családja szerint az volt, hogy távol tartsa a kábítószerektől a Jóbarátok sztárját, de végül ő szerezte be a halálához vezető ketamint.

Állítása szerint csak Matthew Perry utasításait követte

Iwamasa a május 27-re kitűzött ítélethirdetése előtt a bíróhoz fordult a kérvényével, és enyhítésért fellebbezett. A bírósági dokumentumokban a korábbi asszisztens nem értett egyet az ügyészek azon állításával, hogy nemet mondhatott volna Perrynek, amikor a ketamint kérte, ami végül 2023 októberében megölte. Azonban elismerte, hogy a kettejük között lévő dinamikának tragikus következményei lettek.

Azt állította, hogy a Jóbarátok egykori sztárjának alkalmazottjaként minden releváns időpontban Perry utasításai szerint járt el, nem pedig saját belátása alapján.

Az ügyvédje továbbá azt is közölte, hogy Iwamasa munkaviszonya a színésszel lehetővé tehette számára, hogy könnyebben részt vegyen a drogok áldozathoz való eljuttatására irányuló összeesküvésben, mint egy átlagos utcai ember. Hozzátette, hogy számos ember részt vett ugyanebben az összeesküvésben. Azt is állította, hogy az a retorika, miszerint Iwamasa nemet mondhatott volna, figyelmen kívül hagyja azt a sajátos kiszolgáltatottságot, amelybe az áldozattal kialakult dolgozó-munkáltató dinamika miatt került.

Iwamasa vallomását néhány nappal azután adta be, hogy a néhai színész édesanyja, Suzanne Perry kritizálta a viselkedését fia temetésén. Szerdán a 82 éves Suzanne érzelmekkel teli áldozati hatásnyilatkozatot írt és olvasott fel Iwamasa ítélethirdetésén, aki segített a halálos ketaminadag beszerzésében - írta a Page Six.