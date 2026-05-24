Kapi Levente szerint a feleség egy toxikus szó! Azt is elárulta, miért szingli még mindig

Kapi Levente korábban nem nagyon szólalt meg magánéletével kapcsolatban, így sokáig senki sem tudta, hogy jelenleg egyedülálló-e az influenszer. Most azonban kivételt tett, mivel követői előtt árulta el, hogy 26 évesen miért nincs senkije.

Kapi Levente Farm VIP-ben való szereplése hozta meg neki a hírnevet (Fotó: Metropol/TV2)

Kapi Levente ezért van egyedül

Hosszú évekbe telt, mire eljutottam odáig, hogy ne legyen szükségem partnerre ahhoz, hogy teljesnek érezzem magam. Nincs jobb érzés annál, mint amikor Te létezel, egy EGÉSZ ember. (Amúgy a feleség szó egy borzasztóan toxikus kifejezés. Magáért beszél a szó). Ennek hiányában nem lehet az ember teljes értékű társ. Mert, ha üres a kosár, mégis miből adunk a másiknak? Kettő fél emberből egy 'pár' lesz., akiknek mindig szükségük lesz egymás jelenlétére. Ha kiesik valamelyikünk, bármi okból kifolyólag, akkor borul a rendszer. Kettő egészből, pedig egység. Nagyon nem mindegy

– írta közösségi oldalán az influenszer.

A szerelem tehát még nem találta meg Kapi Leventét, de elmondása szerint sokkal fontosabb, hogy egészségesen kezdjen bele egy új kapcsolatba, minthogy belerohanjon egy olyanba, ahol csak szenvednek majd egymás mellett.

Kapi Levente párja egyelőre még nincs meg, ám amint teljes lesz az influenszer élete, hisz benne, hogy sikerül megtalálnia a szerelmet (Fotó: Markovics Gábor)

Kapi Levente fontos üzenetet küldött a követőknek

Szóval előbb mindenki önmagát rakja rendbe. Ez a tisztelet egyik jele annak a személynek az irányába, aki majd megérkezik az életünkbe, amikor kész vagy rá. Amikor Te vagy kész rá. Addig megy a bukdácsolás, hiszen olyan embereket vonzol be, akik a tudatszinteddel rezonálnak. Ezért teszik fel sokan a kérdést, hogy 'miért nincs egy normális párkapcsolatom végre?!'

– emelte ki a népszerű influenszer.

Kapi Levente jó úton halad az önismeret irányába. Nemrég éppen egy DJ iskolába jelentkezett, mivel szeretné megzenésíteni pár alkotását. Ezen kívül pedig azt is bejelentette, hogy végleg eltűnik a nyilvánosság elől és a spiritualitás útjára lép.