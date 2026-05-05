"Mint a k*rva élet" – Kapi Leventének mindenkiből elege van! Végleg eltűnik a társadalom elől

Vannak pillanatok egy ember életében, amikor a csillogás és a népszerűség már nem ad választ a belső ürességre. Kapi Levente számára ez a pont a Farm VIP című műsor után jött el. Bár a képernyőn keresztül úgy tűnhetett, minden rendben, a valóságban a celeb borzasztóan mélyre zuhant mentálisan. Ez a sötét időszak azonban nem a végzetét, hanem egy új fejezet kezdetét jelentette: egy olyan komoly önismereti útra sarkallta, amelynek köszönhetően ma már erősebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érzi magát, mint valaha.

Kapi Levente betegsége a Farm VIP 2025-ben való szereplése után derült ki (fotó: TV2)

Kapi Levente: „Kivonom magam a beteg társadalomból”

Levente legutóbbi bejelentkezése az Instagramon sokakat meglepett, ám szavai egy végletekig őszinte és elszánt emberről árulkodnak. Az egykori reality-szereplő nem finomkodott, amikor a jelenkori társadalmi berendezkedésről vallott. Véleménye szerint egy eltorzult, „mű és beteg” világban élünk, amiből ő köszöni szépen, nem kér többet.

Velem nem fogtok az utcán találkozni, mert én úgy kivonom magam az eltorzult , mű és beteg társadalomból , mint a k*rva élet, úgyhogy ennyi tényleg így gyakorlom, hogy mi az ami a z önfenntartást segíti

– fogalmazott kendőzetlen stílusában Kapi Levente Instagram oldalán. De hová tűnik a több százezer követővel rendelkező sztár? A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk: a kertbe. Levente megtanult kapálni, és bár nem minden nap tart formális „edzést”, a ház körüli teendők, az ásás és a fizikai munka váltak az új rutinjává. Számára ez a tökéletes gyakorlás, hiszen célja az önfenntartás elsajátítása, hogy minél kevesebb szállal kötődjön a külső, mesterséges rendszerekhez.

A művészet maradt a másik biztos kapaszkodó

A fizikai munka mellett a művészet maradt a másik biztos kapaszkodó. Levente ráébredt, hogy a zenélés az a csatorna, amin keresztül valódi értékeket tud közvetíteni. Nemrég jelent meg saját szerzeménye, a sokatmondó „Lumen Solaris - Ego Die” (Napfény - Az ego halála) címmel, ami már címében is jelzi a személyiségében végbement drasztikus változást.

Ahogy ráébredtem arra, hogy ki vagyok valójában, és mit tudok adni másoknak, a zenélés felé vitt az utam, nemrég egy saját zeném is megjelent, “Lumen Solaris - Ego Die” címmel. Június 19-én pedig lesz egy elektronikus lemezbemutatóm, ami az Illuminatio címet kapta. Jelenleg most ezzel foglalatoskodom a mindennapjaimban. Megtaláltam benne önmagamat és örömömet lelem benne, most minden az alkotásról szól. A TikTok tartalmak továbbra is adnak egy állandóságot, de mellette készül az új színdarabom és elkezdtem előadásokat is tartani önismereti témákban.

A zene mellett pedig egy új színdarabon is dolgozik, sőt, tapasztalatait másokkal is megosztja: előadásokat kezdett tartani önismereti témákban, segítve azokat, akik hozzá hasonlóan keresik az utat a belső békéhez.