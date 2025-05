Farm VIP sztárja: Kapi Levente felvállalta pánikbetegségét – „Általában szapora szívveréssel, légszomjjal kezdődött”

Kapi Levente több százezres TikTok-oldalán óriási népszerűségre tett szert, követői imádják a humorát. A Farm VIP utolsó évadának szereplője nemrégiben azonban meglepte rajongóit, hogy olyan betegségéről vallott, ami sokakat érint, mégis kevés szó esik róla.

Farm VIP 2025-ben nem mesélt a betegségéről (Fotó: TV2)

Farm VIP: Kapi Levente pánikbetegsége óta új korszakot él

A TV2 nagysikerű realityje, a Farm VIP 2025 még inkább rámutatott, hogy a tévénézők nagyon komolyan tudnak rajongani kedvenceikért, Levi például korábban a Borsnak adott interjújában mesélt róla, hogy a műsor idején rengeteg üzenetet kapott, amelyek között vannak egészen furcsa és szinte zaklató megkeresések is. A rajongók sokszor nem is gondolnak bele, hogy a hírességek ugyanolyan hétköznapi problémákkal küszködnek, mint a többi ember. Kapi Levente TikTok videójában arról mesélt, hogy két éven keresztül pánikbetegsége volt, amelyet mostanra sikerült kizárnia az életéből. „2021-től 2023-ig produkáltam olyan tüneteket, amelyek pánikbetegségre utalhatnak. Ezek természetesen nyilvános helyen, tömegben jelentkeztek, például tömegközlekedési eszközökön vagy munkahelyen. Ez általában szapora szívveréssel, légszomjjal kezdődött, de volt olyan is, hogy rossz kedvem lett, sírni kezdtem, és abból alakult ki a roham."

S hogy minek hatására döntött úgy, hogy mindezt követőivel is megosztja? Erről lapunknak mesélt.

Nagyon fontosnak érzem a személyes határaimat, de érkezett kommentben egy olyan kérés, hogy meséljek már a pánikos élményeimről, mert korábban egy viccesebb videómban tettem erről említést. Akkor jutott eszembe először, hogy esetleg nem csak személyesen tudok segíteni másoknak, hanem a videóimon keresztül is. Annak ellenére, hogy általában inkább humoros tartalmakat gyártok, mostanában nagy hangsúlyt kapott az életemben a segítségnyújtás, mi több, erősen a középpontba került.

Levi úgy véli, mostanában nagyobb hatást gyakoroltak rá olyan események, amik korábban is zavarták, de akkor kevesebb jelentőséget tulajdonított még nekik.