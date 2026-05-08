Próbálj meg lazítani... Jön a Cotton Club Singers Hofi90 koncertje!

A legendás humorista, színész és énekes, Hofi Géza születésének 90. évfordulója alkalmából különleges emlékesttel készül a Cotton Club Singers (CCS). A Hofi90 – Swing Up! című nagyszabású dupla koncert május 9-én, szombaton 15 és 19 órakor várja a közönséget a Budapest Kongresszusi Központban.

Hofi90 Malek Miklóssal és a Cotton Club Singers-szel (Fotó: Fodor Erika)

Az eseményre egy klip is készült Hofi Próbálj meg lazítani! című slágerére a CCS közreműködésével. Az Örkény Színház-beli felvételen mi is ott jártunk, mutatjuk, milyen jó hangulatban zajlott a próba. S mi lesz még a koncerten!

Az Örkényben bejártuk Hofi egykori, színházon belüli mindennapi útvonalát és Malek Miklós, Zsédenyi Adrienn és Fehér Gábor társaságában bekukkantottunk az öltözőjébe is, ahol Malek Miklóstól megtudtuk a Próbálj meg lazítani! című sláger születésének történetét is.

Dupla koncert Cotton Club Singers: Hofi90

A Hofi 90 – Swing Up! című nagyszabású koncert május 9-én – a nagy érdeklődésre való tekintettel – nemcsak este 19 órától, hanem délután 15 órától is várja a közönséget a Budapest Kongresszusi Központban. Az ünnepi műsor a szving zenei lendületét ötvözi Hofi Géza utánozhatatlan humorával, így tisztelegve a magyar szórakoztatás egyik legnagyobb alakja előtt.

Zséda, Malek Miklós és Fehér Gábor Hofi egykori öltözőjében, az Örkény Színházban (Fotó: Fodor Erika)

Sztárvendég: Malek Miklós, felcsendül a Hofi egyszer volt...

A Cotton Club Singers öt meghatározó énekese – Kozma Orsi, Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrienn (Zséda), László Boldizsár és Fehér Gábor – ezúttal is a tőle megszokott magas színvonalon lép színpadra, a Cotton Club Band and Brass kíséretében. Sztárvendégként színpadra lép Hofi szerzőtársa és „zenei jobbkeze”, Malek Miklós is. Élőben először szólal majd meg Malek Miklós és Zöldi Gergely Hofi Gézáról erre az alkalomra, a Cotton Club Singers számára írt vadonatúj szerzeménye is, a Hofi egyszer volt…

Szilveszteri tévéshow-t ígérnek a a fellépők a dupla koncertre (Fotó: Fodor Erika)

Hofi Gézát idéző szilveszteri tévé-showban találjuk magunkat

A műsorban Hofi Géza népszerű dalaiból és paródiáiból ihletett, friss szvinges átiratok csendülnek fel. A közönség egy humorral, zenével és energiával teli utazás során idézheti fel a művész életútját, legemlékezetesebb pillanatait. Az est folyamán a nézők egy képzeletbeli, Hofi Gézát idéző szilveszteri tévé-showban találják majd magukat, melynek rendezőjét egy színművész személyesíti meg.