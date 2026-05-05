Gyászol a divatvilág: meghalt a fiatalok egyik kedvenc márkájának alapítója

Gyászol a divatvilág: a legendás GAP divatmárka alapítója, Doris Fisher, 94 éves korában, San Franciscóban, családja körében hunyt el. Az amerikai üzletasszony az 1960-as években alapította a nagy divatmárkát.

Doris Fisher 1969-ben néhai férjével, Don Fisherrel együtt alapította a GAP-et, és látta, ahogy az az amerikai történelem egyik legnagyobb divatmárkájává válik.

A GAP hivatalos honlapján Richard Dickson, a GAP vezérigazgatója a következő búcsúüzenetet tette közzé:

„Sajnálattal közlöm, hogy a Gap Inc. társalapítója, Doris Fisher 94 éves korában, családja körében békésen elhunyt. Sokan közülünk szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy személyesen ismerhettük Dorist, ezt a rendkívüli embert, akinek ragyogó elméje, csendes elszántsága és szíve mindent meghatározott, a Gap Inc. divatra és kiskereskedelemre gyakorolt kitörölhetetlen hatásától kezdve a jótékonysági tevékenységig és a san franciscói művészeti életig. Doris Fishernek egyszerűen nincs párja. A Gap nyelvén kifejezve: ő egy igazi eredeti volt.”

A vezérigazgató hozzátette, hogy Doris Fisher teljes jogú tulajdonosa volt a Gap Inc. alapításának, és úttörő vállalkozó volt egy olyan korban, amikor ez a nők számára rendkívül szokatlan volt. Első kézből ismerte az önkifejezés, a sokszínűség és a befogadás értékét. Fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy a Gap Inc. mindig többet tegyen, mint csak ruhákat áruljon.

A divatvilág egyik legbefolyásosabb házaspárjaként Doris és Don egy figyelemre méltó vállalatot hozott létre, amely forradalmasította a divatkereskedelmet. Bemutatták a világnak Amerika néhány legikonikusabb márkáját, beleértve a denim és a khaki nadrágtól a fehér ingekig és a szafari dzsekikig terjedő, energikus új perspektívákat

– folytatta Richard Dickson.

A GAP megalakulása óta több mint 3500 üzletet birtokolt és üzemeltetett, és ez idő alatt 16 milliárd dolláros üzletté vált. Doris az első négy évtizedben a vállalat kereskedelmi igazgatója volt, és 2009-ig az igazgatótanács tagja. A kaliforniai San Franciscóban született, és feleségül ment Don-hoz, aki 2009-ben, 81 éves korában, rákkal vívott küzdelem után hunyt el.