Goldie Hawn elárulta, hogy mitől erős a 43 éve tartó kapcsolata Kurt Russell-lel

Goldie Hawn és Kurt Russell kicsivel több mint négy évtizede tartó kapcsolatáról mesélt a legendás színésznő. Goldie Hawn úgy érzi, hogy a kapcsolatuk ennyi idő elteltével is erősebb, mint valaha. A színésznő első mesekönyve május 5-én jelenik meg, ennek kapcsán mesélt életének új szakaszáról.

Goldie Hawn és Kurt Russell nem értenek mindenben egyet, de egyben biztosak: a család a legfontosabb (Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images)

Goldie Hawn szabadnak érzi magát Kurt Russell mellett

„Az életem célja az, hogy boldog legyek. Az életem célja az, hogy példát mutassak a gyerekeimnek és a családomnak” – mondta a színésznő, aki novemberben töltötte be a 80-ik életévét. Hozzátette, ahogy az idő halad minden nehezebbé válik, épp ezért kulcsfontosságú a gondolkodásmód. „Ahogy öregszünk, a hozzáállásunk egyre többet számít. Az, ahogyan az életre tekintünk, ahogyan értékeljük a pillanatokat, mert tulajdonképpen a saját agyunkat formáljuk. Ezért mondom: most minden csodálatos.”

Mindez a párkapcsolatára is igaz. A színésznő elárulta, hogy ma is megéli Russell mellett a szabadságot: „Amikor azt mondom szabadság, felszabadultságra gondolok. Nem érzem magam bezárva.” Bár nem mindenben értenek egyet, mégis úgy érzi, hogy jól illenek egymáshoz. „Nem mindig gondolkodunk ugyanúgy, és ez rendben van. Mindketten spontának vagyunk. A kapcsolatunkat rengeteg jó dolog és közösen megélt szép élet táplálta.”

A család szeretete a kapcsolatuk alapja

Goldie Hawn korábbi házasságából két gyermeke született, a szintén színésznő Kate Hudson és Oliver Hudson, Kurt Russellnek pedig egy fia született korábbi házasságából. A párnak közös gyermeke is született, Wyatt Russel. Hawn korábban arról beszélt egy interjúban, hogy a családi iránti közös elkötelezettség a kapcsolatuk alapja.

Nem értünk egyet mindenben. A politikai nézeteink is különböznek. Sok minden lehetne, ami elválaszt minket. De van egy dolog, ami mindennél fontosabb: a családunk. Ez az a hely, ahol igazán kiteljesedünk, ahol rengeteg örömöt élünk meg, és erre koncentrálunk.

A színésznő úgy véli, hogy Russell iránti vonzalmát is ez táplálja. Mint mondja, Russel családcentrikus személyiség. „Nem is tudom pontosan megmagyarázni, de ő volt az igazi számomra. Nem csak azért, mert vonzó és jóképű volt, hanem mert ugyanúgy a gyerekeket helyezte az első helyre, mint én.”