Csuti megrázó vallomása – Ezt nem lehet könnyek nélkül olvasni

Szabó András Csuti most egy teljesen más oldalát mutatta meg, mint amit a követői megszokhattak. Régi, meghitt hangulatú fotókat osztott meg, mellé pedig megható sorokat írt nagypapájáról. Csuti elárulta, mi mindent tanult felmenőjétől és mi az, amit a gyerekeinek is továbbad ezekből a tanításokból.

Szabó András Csuti Instagram bejegyzése nagyon meghatóra sikeredett, rengeteg követője elérzékenyült (Fotó: Tv2)

Csuti: „Nem csupán egy ember volt az életemben”

Szabó András Csuti hosszú, egybefüggő gondolatmenetben idézte fel, mit jelentett számára a nagypapája, és már az első sorokkal mélyen megérintette az olvasókat.

Az én Papám nem csupán egy ember volt az életemben, hanem egy külön világ. Egy olyan világ, ahol a szavaknak súlya volt, a csendnek jelentése, és az idő nem rohant, hanem inkább leült mellénk egy csésze tea mellé. Bölcsész szakos tanár volt, de nem az a távolságtartó fajta, hanem az a ritka ember, aki a tudását nem falak közé zárta, hanem hidakat épített belőle. Rajongásig szerette az irodalmat, és körülötte a könyvek nem tárgyak voltak, hanem élőlények. Úgy nyúlt hozzájuk, mintha barátokat üdvözölne, és amikor felolvasott, a hangja egyszerre volt nyugodt és varázslatos. Tőle tanultam meg, hogy a nyelv nem csupán eszköz, hanem otthon, és hogy egyetlen mondattal képet lehet festeni, egy szóval vigasztalni, és a csenddel néha többet mondani, mint bármilyen hosszú beszéddel

– írta.

A sorokból egy olyan kapcsolat rajzolódik ki, amely nem látványos, mégis rendkívül mély és meghatározó volt.

A vallomásból az is kiderül, hogy Szabó András Csuti számára ez a kapcsolat nemcsak szeretetet, hanem szemléletet is adott, amely a mai napig meghatározza a gondolkodását.

Ő volt a minta, a követendő példa, nem azért, mert ezt kimondtuk volna, hanem mert természetesen alakult így. Mindig jelen volt, figyelt, és ami talán a legfontosabb, komolyan vett. Nem gyerekként kezelt, hanem emberként, aki még úton van

– fogalmazott. Csuti gyermekeivel is próbálja ezt a tanítást továbbvinni, és minél inkább jelen lenni velük.

Csuti nagypapája hangján gondolkodik (Fotó: Markovics Gábor)

„Visszhangzik bennem”

Szabó András Csuti bejegyzésének egyik legerősebb része az volt, amikor arról írt, hogyan él tovább benne mindaz, amit a nagypapájától kapott.

Ma már sokszor azon kapom magam, hogy az ő hangján gondolkodom. Egy-egy mondat, egy hangsúly, egy finom irónia visszhangzik bennem. Amikor könyvet veszek a kezembe, vagy megállok egy jól sikerült mondatnál, érzem, hogy valahol ott van mellettem. Nem fizikailag, hanem abban a belső térben, amit ő segített felépíteni. Megtanított figyelni, kérdezni, és értelmet keresni ott is, ahol elsőre csak zaj van. Az öröksége nem tárgyakban mérhető, hanem abban, ahogyan a világra nézek, és talán ez a legnagyobb ajándék, amit kaphattam

– írta.