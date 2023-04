Folyamatosan próbálják átverni Szabó András Csutit

Az Instagram-sztorijában számolt be egy újabb csalásról Szabó András Csuti, aki egy üzenet alapján 12 millió dollárt örökölt az egyik elhunyt hozzátartozójától. Persze egyből tudta, hogy átverésről van szó, és az üzletember arra figyelmezteti követőit, hogy ne dőljünk be az ilyen megkereséseknek.

Fotó: Máté Krisztián

Egyébként nem ez az első eset, hogy ezzel a módszerrel találkozik, év elején egy hasonló e-mailt kapott, akkor is ugyanígy járt el.

Nagyon sok ilyen és ehhez hasonló üzenetet kapok nap, mint nap. Általában Google fordítóval megfogalmazott üzenetek ezek, amik aztán a különböző social felületeken megtalálnak engem

– árulta el Csuti a mostani eset kapcsán a Metropolnak, majd hozzátette, azért osztja meg ezeket a tartalmakat, hogy felhívja a követői figyelmét, ne adják ki adataikat a csalóknak.

„A kamuprofilról való írogatással, vagy a fotóimmal való visszaéléssel találkoztam már. Ilyenkor semmi mást nem tudsz csinálni, mint jelzed a követőidnek, hogy jelentsék, aztán letiltják az oldalt. Ahogy üzletág lett a social médiában a marketing és az influenszer-jelenlét, ugyanúgy üzletág lett az is, amikor követőket és lájkokat lehet venni” – mondta és beszélt a kommentelőkről is. Szerinte aki a nyilvánosság előtt él, annak vállalnia kell ennek előnyeit, ezzel együtt negatív vonzatait is. Csuti azt is elmesélte, hogy ma már kevesebb negatív kommentet kap, előfordul, hogy ezekre válaszol is.

A negatív kommentet is nagyon sokféleképpen lehet definiálni. Teljesen normális, hogy ha valaki nem szimpatizál veled, vagy ha nem egyezik a véleményetek. Ez is egyfajta velejárója az online jelenlétnek

– tette hozzá az üzletember.

Csuti szerint fontosak ezek a visszajelzések, hiszen a kommentszekció túlzott moderálása pont ezt, a szabad véleménynyilvánítást veszi el a kommunikációból, ugyanakkor építkezni is lehet belőle. „Jellemfejlődéshez is vezethet, ha úgy dolgozod fel, hogy nem megsértődsz arra, aki írja, hanem ha egy picit jobban magadba nézel, akkor lehet, hogy rájössz, még igaza is lehet. Hogy ezt elfogadod, vagy sem, az már rajtad múlik. Természetesen más a helyzet a vulgáris, öncélú, gyalázkodó hozzászólásokkal, ezek elfogadhatatlanok és romboló hatásuk van!”