Bereczki Zoltán bevallotta, ilyen apa a négy fal között lányaival

A népszerű színész-énekes ritkán enged betekintést a magánéletébe, de most titkokat osztott meg magáról. Bereczki Zoltán kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, milyen hibákat követett el a múltban, és hogyan vált kősziklává a nevelés során.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 18:15
Bereczki Zoltán élete az elmúlt években valóságos érzelmi hullámvasút volt. Míg szakmai sikerei töretlenek, a magánélete nem mentes a drámáktól. Szinetár Dórával közös lánya, Zorka már nagylány, miközben a Bata Évától 2021-ben született Flóra még élete elején jár. Bár 2026 februárjában felröppent a hír, hogy Évával való házassága is véget ért, Zoli most nem a szakításról, hanem a szülői lét kőkemény kihívásairól vallott.

Bereczki Zoltán első feleségétől, Szinetár Dórától egy lánya született, Zorka, aki 18 éves már (Fotó: Mediaworks)

Bereczki Zoltán lányainál zéró tolerancia van

A színész elárulta, hogy bár bizonyos helyzetekben kenyérre lehet kenni, a nevelésben nem ismer tréfát. Számára a keretek és a ritmus szent és sérthetetlen. Míg sok szülő a könnyebb utat választja, Zoltánnál nincs tablet vagy okostelefon a gyerek kezében. A kijelzőket ugyanis egyenesen a legkeményebb drogokhoz hasonlította.

Nálunk zéró tolerancia van képernyőnézésből, tehát effektíve nincsen. Ne nézzél képernyőt, mert rosszat tesz az agyadnak. Ott vannak a tanulmányok, tökéletesen úgy működik tőle az agy, mintha kokaint szívtál volna és ezt teszed a saját gyerekeddel, ha odaadod neki

– jelentette ki döbbenetes határozottsággal.

Bereczki Zoltán párja, 2019-től Bata Éva színésznő volt, akivel 4 éve született meg közös kislányuk  (Fotó: Keresztesi Balázs)

A múlt árnyai: Miért nem volt ott Zorka mellett?

Zoltán ma már tudatosan "húzza be a kéziféket", de ez nem volt mindig így. Fájdalmas felismerés számára, hogy első lánya, Zorka mellett nem tudott jelen lenni a legfontosabb pillanatokban. Akkoriban a karrier és a fellépések hajszolása miatt a kislány gyakorlatilag bébiszitter mellett nőtt fel. Ezt a hibát Flóránál már nem akarja elkövetni.

Nagyon más apuka vagyok most. Tehát Flórának nagyon más apja vagyok, mint amilyen Zorkának voltam. És például ez az ő tanítása: hogy kell, és hogy nem kell. Az is nagyon érdekes, hogy egy csomó mindenre sokkal rosszabbul emlékszem vissza. Nagyobb hibákat látok, vagy felnagyítom a hibáimat, és nem emlékszem a jó dolgokra. Zorka megjavít, elmondja az élményeit, és feloldoz egy csomó olyan dologban, amiben én azt hiszem, hogy rettentő rosszul működtem

–mesélte a LélekKözzösség című podcastban. Annak ellenére, hogy Zoli rendkívül kritikus magával, és gyakran felnagyítja szülői hibáit, nagylánya, Zorka volt az, aki megadta neki a feloldozást. Zorka ugyanis sokkal szebb emlékeket őriz a közös múltjukról, mint az apja. Mára megtanulta, hogy a szülőség "rohadt nehéz meló", amit az edzéshez hasonlít: nem az a cél, hogy ő jól érezze magát közben, hanem az, hogy a gyerek biztonságban fejlődjön.

Megrázó felismerés: "Apa, haragszol?"

A legmegrázóbb pillanat azonban akkor érte, amikor felismerte saját örökölt mintáit. Egy apró baleset a vacsoránál világított rá arra, hogy a kislánya félhet tőle.

Kiönti, fölborítja a poharát, rám néz megijedve, és azt kérdezi: 'Apa, haragszol?'. Úristen, ha én így működöm, hogy a gyerek megijed tőlem? Ez egy óriási tanítás. Rám haragudtak a szüleim, a tanáraim, mi meg voltunk fenyítve ebben a dologban, és ezeket a programokat visszük magunkkal, ha nem figyelünk oda.

– zárta gondolatait lányairól Bereczki, aki elfogadta, hogy a"fekete bárány" volt a családban, aki a művészetet választotta, de ma már látja: a legfontosabb "szerepe" nem a színpadon, hanem otthon, a lányai mellett van, még akkor is, ha ez a szerep néha kőszikla keménységű szigort követel. A kérdés már csak az, hogy majd a lányai hogyan fogadják később ezt a radikálisan új,  szigorú nevelési stílust.

 

