A Wall street farkasa sztárja elhagyta Los Angelest, durva oka van

A város elhagyása után Jonah Hill olyan magánéletet kapott, amilyet egyetlen híresség sem kaphat meg az Angyalok városában. Los Angelesben a paparazzik uralkodnak, emiatt egy filmsztár gyermekeként felnőni nem könnyű, hiszen minden sarkon ott leselkednek. A Wall Street farkasa sztárja épp ezért döntött úgy, hogy máshol szeretné felnevelni gyermekeit.

Fotó: Peter Foley

A hírnév által körülvett gyerekkor negatív hatásait már régóta dokumentálják, és mindenki, Michael Jacksontól Tom Hanks fiáig, ezt említi személyes problémáinak okaként. Chet Hanks a Los Angeles-i felnövésről úgy beszélt, mint egy „kétélű kardról”, amely csodálatos élményeket nyújtott neki, de ugyanakkor kirekesztettnek is érezte magát, mert mások automatikusan feltételezték, hogy ő egy elkényeztetett kölyök lesz.

Nyilvánvalóan ez volt az, amit a 42 éves Jonah Hill is el szeretett volna kerülni. A színész nemrég elmagyarázta, hogy három évvel ezelőtt, első gyermeke születésekor hozta meg a döntést, hogy elköltözik a városból. A magánéletét nagyra értékelő színész az idén év elején csendben kimondta a boldogító igent, Olivia Millarttal, és a hollywoodi sajtó tudta nélkül született meg második gyermeke.

Jonah Hill a SmartLess podcastban mesélt a döntéséről:

Egy nagyon kis városban élek San Diegóban, és ez fantasztikus, a szomszédaim pedig hihetetlen emberek. Amikor megszületett az első gyerekünk, három évvel ezelőtt költöztünk oda. El akartam hagyni Los Angelest, és Los Angelesen kívül akartam családot alapítani.

„Soha nem kezelnek furcsán, és nem kérdeznek a munkámról vagy bármi másról. A szomszédom, Dr. Sean, aki az egyik legjobb barátom, soha nem kérdezett semmit."

Ezután elgondolkodott azon, hogy miért is volt fontos számára, hogy elköltöztesse a családját Los Angelesből:

„Itt nőttem fel. Los Angeles olyan klassz hely volt a 90-es években felnőni, mert le lehetett menni a belvárosba gördeszkázni, vagy be lehetett osonni egy filmpremierre, vagy be lehetett lesni egy komédiaklubba, és megnézni Chris Rockot vagy ilyesmi.”