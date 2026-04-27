Elhunyt Sebő Ferenc, ezzel a József Attila-idézettel búcsúzik tőle együttese
Elhunyt a Nemzet Művésze. Sebő Ferencet 79 éves korában érte a halál.
„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel édesapánk, Sebő Ferenc hosszas betegség után otthonában békésen elhunyt. A gyászoló család, felesége Zsuzsa, gyermekei Ferenc, László, Rózsa és unokái, Benedek, Lorna, Emma, Évi és Maja, testvére Klára” – olvasható a hozzászólás a Sebő-együttes Facebook-oldalán 2026. április 27-én, hétfőn közzétett gyászhír alatt.
Rengetegen gyászolják: elhunyt Sebő Ferenc
A 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenctől, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas énekestől, gitárostól, tekerőlantostól, dalszerzőtől, népzenekutatótól, a magyar táncházmozgalom atyjától és építészmérnöktől együttese, a Sebő-együttes az alábbi József Attila-idézettel búcsúzott:
„Hát dolgoztam hiven,
zümmögve, mint a rét.
Milyen könnyű a menny!
A műhely már sötét.”
A részlet a költő Harmatocska című művéből való, melyet Sebő Ferenc zenésített meg.
