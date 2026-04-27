Elhunyt Sebő Ferenc, ezzel a József Attila-idézettel búcsúzik tőle együttese

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel édesapánk, Sebő Ferenc hosszas betegség után otthonában békésen elhunyt. A gyászoló család, felesége Zsuzsa, gyermekei Ferenc, László, Rózsa és unokái, Benedek, Lorna, Emma, Évi és Maja, testvére Klára” – olvasható a hozzászólás a Sebő-együttes Facebook-oldalán 2026. április 27-én, hétfőn közzétett gyászhír alatt.

Rengetegen gyászolják: elhunyt Sebő Ferenc

A 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenctől, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas énekestől, gitárostól, tekerőlantostól, dalszerzőtől, népzenekutatótól, a magyar táncházmozgalom atyjától és építészmérnöktől együttese, a Sebő-együttes az alábbi József Attila-idézettel búcsúzott:

„Hát dolgoztam hiven,

zümmögve, mint a rét.

Milyen könnyű a menny!

A műhely már sötét.”

A részlet a költő Harmatocska című művéből való, melyet Sebő Ferenc zenésített meg.