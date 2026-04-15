Mozgáskényszeréről vallott a színésznő: „Még a telefon csengőhangjára is elkezdek táncolni”

Az örökifjú szubrett számára még a telefoncsöngés is alkalom, hogy táncra perdüljön. Oszvald Marika szülinapján összegezte boldogsága titkát.

Szerző: mkb
Létrehozva: 2026.04.15. 08:30
oszvald marika csináljuk a fesztivált fedák sári

Oszvald Marika szerepei  és felfogása miatt kortalan művész, akinek élete a mozgás, a szórakoztatás – és persze szórakozás is. Örökifjúsága miatt nem hiú a korát illetően, nem bánja, ha kiderül: a napokban már a 74. születésnapját ünnepelte. Sosem múló jókedvének és lendületességének titkáról is lerántotta a leplet.

Oszvald Marika élete a szórakozás és szórakoztatás
Oszvald Marika fiatalon is ezerrel pörgött, ez a lendülete nem sokat csökkent most sem (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A telefoncsörgés is feldobja Oszvald Marika napját

Lehet, rocknagymamának kellene lennem” – vetette fel humorosan a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, operetténekes az M2 Petőfi TV-ben annak kapcsán, hogy a gyerekkorában gyökerező „mozgáskényszerét” a mai napig megőrizte: még a telefon csengőhangja is felvillanyozza!

„A vitalitás gyerekkorban dől el” – vallja Oszvald Marika, aki hálás azért a sok pozitív élményért és megerősítésért, amely egészen kis korától érte őt a családjában, és ami – meglátása szerint – megalapozta, hogy életkedvét és mozgékonyságát még hetven fölött, nagymamakorban is őrzi.

Betegesen mozgáskényszeres vagyok, még a telefon csengőhangjára is elkezdek táncolni. Ilyen voltam gyerekként is: szüleim révén ismertem sok opera- és operettslágert, amelyeket előadtam, megdicsértek, és sikerem volt. Emellett a sok mese hatására olyan fantáziavilágom alakult ki, ami egész életemre kihat. Még a mostani korom is mesének tűnik, és csodának minden, ami körülvesz – mondta a magyar operett máig egyik legnépszerűbb szubrettje, elárulva: a mesék világa tartja fiatalosan.

Oszvald Marika számára az életkor tényleg csak egy szám: elképesztő energikus a hetedik x után is, amit nemrég a Csináljuk a fesztivált! műsorában be is mutatott
(Fotó: Mediaworks)

Oszvald Marika a mai színészeket is méltatta

Oszvald Marika születésnapja apropóján pályafutására is visszatekintett.

Amikor gyerek voltam, előttem állt a nagy generáció számos kiemelkedő művésze, mint Honthy Hanna és Fedák Sári. Bár rajongással néztem őket, a saját egyéniségemet szerettem volna a színpadra vinni, amikor kezdtem a pályám” – fogalmazott, kiemelve, hogy most ugyanezzel a gyermekkori rajongással figyeli a fiatal művészeket. Egyszerűen elvarázsolnak: a mai kornak megfelelően játszanak, emberi hangon beszélnek, és csodálatosan énekelnek – méltatta a következő generáció tehetségét. Oszvald Marika családja is fontos szerepet játszik az életében, különösen unokájával tölt szívesen időt. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
