Mozgáskényszeréről vallott a színésznő: „Még a telefon csengőhangjára is elkezdek táncolni”

Oszvald Marika szerepei és felfogása miatt kortalan művész, akinek élete a mozgás, a szórakoztatás – és persze szórakozás is. Örökifjúsága miatt nem hiú a korát illetően, nem bánja, ha kiderül: a napokban már a 74. születésnapját ünnepelte. Sosem múló jókedvének és lendületességének titkáról is lerántotta a leplet.

Oszvald Marika fiatalon is ezerrel pörgött, ez a lendülete nem sokat csökkent most sem

A telefoncsörgés is feldobja Oszvald Marika napját

„Lehet, rocknagymamának kellene lennem” – vetette fel humorosan a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, operetténekes az M2 Petőfi TV-ben annak kapcsán, hogy a gyerekkorában gyökerező „mozgáskényszerét” a mai napig megőrizte: még a telefon csengőhangja is felvillanyozza!

„A vitalitás gyerekkorban dől el” – vallja Oszvald Marika, aki hálás azért a sok pozitív élményért és megerősítésért, amely egészen kis korától érte őt a családjában, és ami – meglátása szerint – megalapozta, hogy életkedvét és mozgékonyságát még hetven fölött, nagymamakorban is őrzi.

„Betegesen mozgáskényszeres vagyok, még a telefon csengőhangjára is elkezdek táncolni. Ilyen voltam gyerekként is: szüleim révén ismertem sok opera- és operettslágert, amelyeket előadtam, megdicsértek, és sikerem volt. Emellett a sok mese hatására olyan fantáziavilágom alakult ki, ami egész életemre kihat. Még a mostani korom is mesének tűnik, és csodának minden, ami körülvesz” – mondta a magyar operett máig egyik legnépszerűbb szubrettje, elárulva: a mesék világa tartja fiatalosan.

Oszvald Marika számára az életkor tényleg csak egy szám: elképesztő energikus a hetedik x után is, amit nemrég a Csináljuk a fesztivált! műsorában be is mutatott

Oszvald Marika a mai színészeket is méltatta

Oszvald Marika születésnapja apropóján pályafutására is visszatekintett.

„Amikor gyerek voltam, előttem állt a nagy generáció számos kiemelkedő művésze, mint Honthy Hanna és Fedák Sári. Bár rajongással néztem őket, a saját egyéniségemet szerettem volna a színpadra vinni, amikor kezdtem a pályám” – fogalmazott, kiemelve, hogy most ugyanezzel a gyermekkori rajongással figyeli a fiatal művészeket. „Egyszerűen elvarázsolnak: a mai kornak megfelelően játszanak, emberi hangon beszélnek, és csodálatosan énekelnek” – méltatta a következő generáció tehetségét. Oszvald Marika családja is fontos szerepet játszik az életében, különösen unokájával tölt szívesen időt.