Új hivatást választott Nicole Kidman, és köze van a halálhoz

A színésznő elárulta, hogy egy haláldúla képzésen vesz részt, a film- és tévés karrierje, énekesi pályafutása, jótékonysági tevékenysége és márkanagyköveti munkája mellett. De mit csinál pontosan egy haláldúla? És miért választotta pont ezt a hivatást Nicole Kidman?

Nicole Kidman haláldúlának tanul Fotó: RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

Nicole Kidman életvégi kísérőnek áll

Az 58 éves Oscar-díjas színésznő nemrég jelentette be, hogy egy haláldúla képzésen vesz részt, hogy segíthessen az embereknek életük legutolsó szakaszában. Nicole Kidmant édesanyja 84 éves korában bekövetkezett halála inspirálta erre az új szakmára. A San Francisco Chronicle-nak így nyilatkozott:

„Amikor édesanyám elhunyt, magányos volt, és a család csak korlátozott mértékben tudott neki segíteni.”

A színészi karrierje miatt Nicole Kidman nem tudott elegendő időt szentelni arra, hogy édesanyja mellett legyen, segítsen neki és vigasztalja őt halála pillanatában, ezért azt kívánta, hogy bárcsak lenne valaki, aki pártatlanul ott ülne, és csak vigaszt és gondoskodást nyújtana neki. Ekkor hallott a haláldúlákról.

Bár sokan ismerik a hagyományos dúlát, aki érzelmi és fizikai támogatást nyújt a szülés előtt, alatt és után, a haláldúla fogalma viszonylag új keletű. Ahogyan a szülés-dúlák segítik a szülőket a szüléssel járó elkerülhetetlen gyakorlati teendőkben, valamint az orvosokkal és szülésznőkkel való egyeztetésben, miközben az anya más dolgokkal van elfoglalva, úgy a haláldúla is pontosan ugyanezt teszi, csupán az élet másik végén.

Ahelyett, hogy szülői tanácsokat adna, a haláldúla az élet végének nem klinikai oldalain segít. A barátokkal és a családdal folytatott nehéz beszélgetések megkönnyítésétől az érzelmi és logisztikai támogatás nyújtásáig.

Nicole Kidman korábban már elmesélte, hogyan értesült édesanyja elvesztéséről, miközben egy díjátadó gálán vett részt Velencében, ez a pillanat inspirálta új karrierjét:

Épp a színpadra készültem, amikor megtudtam, hogy édesanyám meghalt. Azonnal visszamentem a velencei szobámba, lefeküdtem az ágyba, és teljesen összetörtem. Emlékszem, hogy beszálltam egy csónakba a csatornán, és szó szerint éjszaka próbáltam megtalálni az utat a repülőtér felé, majd megfordultam, és azt mondtam: ezt nem is tudom megcsinálni.

Elmagyarázva, hogy a nehéz élménye miért késztette arra, hogy másoknak is segítsen a nehézségekben, így fogalmazott: „Ez része a fejlődésemnek, és az egyik dolog, amit meg fogok tanulni.”