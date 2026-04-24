„Sápadt volt és megrendült”: Nicole Kidmant a forgatásról szállították kórházba

Nicole Kidmant kórházba szállították az új Apple TV-sorozat, a Margo’s Got Money Troubles forgatása közben, és partnere elárulta a stresszes nap részleteit. Az 55 éves Nick Offerman Jinx egykori birkózót alakítja az új vígjáték-dráma sorozatban, amelyben olyan sztárszereplők kaptak helyet, mint Michelle Pfeiffer, aki a Hooter’s egykori pincérnőjét alakítja, és az 58 éves Nicole, aki Lace-t, a korábbi birkózóból lett ügyvédet játssza.

Nicole Kidman betegen érkezett a forgatásra

„Reggel ott vagyunk, bemelegítünk – néhányan igazi birkózást is fogunk előadni, szóval vannak párosaink, vannak emberek, akikkel dolgozunk. És jön a hír, hogy Nicole influenzás, és lehet, hogy ma nem látjuk el Nicole-t. És mi csak annyit mondtunk: »Ó, ne, ez milyen szomorú, mert csak ez az egyetlen napunk van, amire ezt az egész cirkuszt építettük«” – mesélte Nick Offerman.

„Reggel 8 óra körül kaptuk a szörnyű hírt, majd 11 óra körül csak annyit hallunk, hogy: Nicole jön” – folytatta a Parks and Recreation sztárja.

Hozzátette, hogy a hollywoodi színésznő „nagyon betegen” jelent meg, és igazi „szuperhős” volt a forgatáson:

Olyan sápadt volt és megrendült. Nagyon súlyos influenzája volt. Megjelent, és gondoskodott róla, hogy minden felvételt elkészítsünk. Akár egy szuperhős, mindent megtett, amire szükségünk volt, hogy ne vesszen el egyetlen morzsa sem abból, amire a karakteréhez szükségünk volt.

Hozzátette, hogy amint végzett a napi teázással, a sztárt „szó szerint kórházba vitték egy infúzióra”.

„És én most mondtam neki, hogy már így is annyira csodáltalak, és ezért vagy Te Nicole Kidman, mert úgy jelensz meg, hogy a műsorod egy percet sem veszít az értékéből” – mondta. „Annyira nagylelkű volt. Lenyűgöző volt.”

A Margo’s Got Money Troubles hatalmas sikert aratott április 15-i bemutatója óta, a nézők már most „túl valóságosnak” nevezik, miközben a sorozat korai nézettsége is erős – írja a Mirror.