Nézd, kiket ölel Marics Peti!

Demjén Ferenc és a ValMar slágerei után 2026-ra különleges meglepetéssel készül Marics Peti. Az énekes, aki a 2025-ös Megasztárban zsűritagként is bemutatkozott, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmben vállalt szerepe után a folytatásban, a színházi változatban és a mozi kapcsán kitalált Kuplung zenekar őszi nagykoncertje mellett újabb projekttel jelentkezik. Közös dalt készített Kökény Attilával és Rakonczai Viktorral!

Hallottad már olaszul énekelni Marics Petit? (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Olasz címet kapott Marics Peti, Kökény Attila és Rakonczai Viktor közös dala

Kökény Attila az Instagram-oldalán egy közös képpel és egy refrénrészlettel jelentette be, hogy új dallal készülnek az idei évre.

Egy kis refrén… Hamarosan mindenhol dúdolni fogod

– írta magabiztosan az énekes, aki „harcostársával”, Rakonczai Viktorral Marics Petit is bevette a buliba. Tutto é bello szól a dal címe, ami magyarul annyit tesz: Minden szép. (A refrénben elhnagzik még a Ti amo is, ami azt jelenti olaszul: Szeretlek.)