Nézd, kiket ölel Marics Peti!
Kiderült, mire készül a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja. Hallottad már olaszul Marics Petit?
Demjén Ferenc és a ValMar slágerei után 2026-ra különleges meglepetéssel készül Marics Peti. Az énekes, aki a 2025-ös Megasztárban zsűritagként is bemutatkozott, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmben vállalt szerepe után a folytatásban, a színházi változatban és a mozi kapcsán kitalált Kuplung zenekar őszi nagykoncertje mellett újabb projekttel jelentkezik. Közös dalt készített Kökény Attilával és Rakonczai Viktorral!
Olasz címet kapott Marics Peti, Kökény Attila és Rakonczai Viktor közös dala
Kökény Attila az Instagram-oldalán egy közös képpel és egy refrénrészlettel jelentette be, hogy új dallal készülnek az idei évre.
Egy kis refrén… Hamarosan mindenhol dúdolni fogod
– írta magabiztosan az énekes, aki „harcostársával”, Rakonczai Viktorral Marics Petit is bevette a buliba. Tutto é bello szól a dal címe, ami magyarul annyit tesz: Minden szép. (A refrénben elhnagzik még a Ti amo is, ami azt jelenti olaszul: Szeretlek.)
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre