Marics Peti a színpad után a versenypályán is hódít! Nem hiszed el, kivel versenyzik!
A híres énekes újabb nagy dobással jelentkezett be! Marics Peti már nemcsak a színpadon nyűgözi le a rajongókat.
Marics Peti énekes és dalszerző, Valkusz Milánnal közösen alapította meg a VALMAR duót. A formáció azóta a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb szereplőjévé vált, számos slágerrel és sikeres fellépéssel a hátuk mögött. Peti nemrégiben a színészkedésbe is belekóstolt, bizonyítva tehetségét a kamera előtt. A rajongók nagy örömére azonban most egy új területen, az autóversenyzés világában is kipróbálja magát. A közösségi médiában megosztott képek és hírek alapján Marics Peti lelkesedése töretlen, és úgy tűnik, a sebesség iránti szenvedélye is hatalmas.
Marics Peti új oldalát mutatta meg
A híresség legújabb hobbija, az autóversenyzés, még a legkitartóbb rajongókat is meglepte. A fiatal sztár nemcsak a színpadi fényekben, hanem a versenypályán is otthonosan mozog, amint az az Instagram-posztból is kiderül. A képen Marics Peti teljes OMP versenyfelszerelésben, sisakban és overálban látható, ami komoly szándékot sejtet. Különböző források szerint már résztvett a Caravan Race eseményein, ahol más hírességekkel, például KKevinnel is összemérte vezetési tudását. A jelek szerint Marics Peti számára ez nem csupán egy futó kaland, hanem egy újabb terület, ahol a maximumra törekszik, akárcsak a zenében. A rajongók izgatottan követik minden lépését, és a kommentek alapján egyöntetű a vélemény: bármibe is kezdjen bele Marics Peti, az csakis jó lehet.
Marics Peti autóversenyzőként bizonyít a Caravan Race-en
A közösségi médiában megosztott bejegyzések szerint Marics Peti és Spacc, valamint más hírességek, mint KKevin és Pumped Gabo, már részt vettek a Caravan Race eseményein, ahol összemérték vezetési tudásukat. A versenyre még egy különleges, erre a célra épített ralipályát is kialakítottak, amelynek nehézségeit és veszélyeit a résztvevőknek kellett leküzdeniük. A képen Marics Peti mellett zenész kollégája is látható, aki szintén belevetette magát a kalandba. A kalandokról szóló részeket a CreatorTV műsorában is követhetik a nézők.
