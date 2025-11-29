Nem finomkodtak a rajongók: ítéletet mondtak Marics Peti új számáról
A rajongók azonnal reagált a VALMAR új dalára. Marics Peti érdekes dolgokat énekel a "Brazil fánk"-ban.
Megjelent a VALMAR új dala, a "Brazil fánk" névre hallgató megosztó mű. Bruno és KKevin is csatlakoztak az alkotáshoz, azonban úgy néz ki, a közönség véleménye nem túl pozitív. Marics Peti minden platformján hirdeti az új album dalait.
A VALMAR új dala enyhén szólva kiverte a biztosítékot a rajongóknál. A kommentszekció megtelt elégedetlenkedő véleményekkel és olyanokkal, akik hihetetlenkedésüket osztották meg azzal kapcsolatban, hogy ez a dal tényleg tetszik-e valakinek?!
Marics Petiék száma elég megosztóra sikerült
Hozzad a piát, mert a gádzsit itatom!
– énekli Marics Peti az új dalban.
Ha ideér a gádzsi, akkor egyből kiny**om. Idejön a barátnője, őt is beadom
– szól a dalban, aminek szövegét csak KKevin tudja méginkább überelni. (Az ő részét inkább nem idézzük.)
A kommentelők azonban őszintén felvállalták véleményüket, egymás után nyilvánították ki azokat.
Tényleg siralmas a helyzet
– kezdődött a kommentcunami.
Elég durva, hogy ilyen igénytelen zenékre vannak hallgatók
– fogalmazott egy másik hozzászóló.
Hát ez elég ótvar lett
– írták a videóhoz.
Vannak itt bajok... Lányként elég kényelmetlenül éreztem magam a klippet nézve, márpedig a Valmart jórészt fiatal csajszik hallgatják
– írta egy kommentelő arra utalva, hogy a klipben eléggé tárgyiasítják a nőket/lányokat.
Persze nem csak ez az egy dal jellemzi a fiúk munkásságát. Azt azonban kijelenthetjük, hogy ezt a dalt inkább utálják, mint szeretik.
A VALMAR-nak egyébként december 28-án lesz jelenése, ugyanis aznap fognak fellépni a Papp László Budapest Sportarénában.
