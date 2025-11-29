Nem finomkodtak a rajongók: ítéletet mondtak Marics Peti új számáról

Megjelent a VALMAR új dala, a "Brazil fánk" névre hallgató megosztó mű. Bruno és KKevin is csatlakoztak az alkotáshoz, azonban úgy néz ki, a közönség véleménye nem túl pozitív. Marics Peti minden platformján hirdeti az új album dalait.

Marics Petiék kemény kritikát kapnak új dalukért

Fotó: MATE KRISZTIAN

A VALMAR új dala enyhén szólva kiverte a biztosítékot a rajongóknál. A kommentszekció megtelt elégedetlenkedő véleményekkel és olyanokkal, akik hihetetlenkedésüket osztották meg azzal kapcsolatban, hogy ez a dal tényleg tetszik-e valakinek?!

Marics Petiék száma elég megosztóra sikerült

Hozzad a piát, mert a gádzsit itatom!

– énekli Marics Peti az új dalban.

Ha ideér a gádzsi, akkor egyből kiny**om. Idejön a barátnője, őt is beadom

– szól a dalban, aminek szövegét csak KKevin tudja méginkább überelni. (Az ő részét inkább nem idézzük.)

A kommentelők azonban őszintén felvállalták véleményüket, egymás után nyilvánították ki azokat.

Tényleg siralmas a helyzet

– kezdődött a kommentcunami.

Elég durva, hogy ilyen igénytelen zenékre vannak hallgatók

– fogalmazott egy másik hozzászóló.

Hát ez elég ótvar lett

– írták a videóhoz.

Vannak itt bajok... Lányként elég kényelmetlenül éreztem magam a klippet nézve, márpedig a Valmart jórészt fiatal csajszik hallgatják

– írta egy kommentelő arra utalva, hogy a klipben eléggé tárgyiasítják a nőket/lányokat.

Persze nem csak ez az egy dal jellemzi a fiúk munkásságát. Azt azonban kijelenthetjük, hogy ezt a dalt inkább utálják, mint szeretik.

A VALMAR-nak egyébként december 28-án lesz jelenése, ugyanis aznap fognak fellépni a Papp László Budapest Sportarénában.