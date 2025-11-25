Hihetetlen fotó került elő a Bruno X Spacc duóról!
A népszerű formáció néhány éve robbant be a köztudatba, sikerük pedig azóta is töretlen. Pető Brúnó sosem látott képet posztolt Instagram-oldalára, valaha volt első fellépésükről.
Pető Brúnó és Tóth László, vagyis a Bruno X Spacc együttes 2020 óta dobják piacra sikeresebbnél sikeresebb zeneszámaikat. Mára nagy koncerteket adnak és megtöltik a nézőteret, ám pár évvel ezelőtt még alig néhány ember előtt zenéltek.
Pető Brúnó első koncertjükre emlékezett vissza
Spacc Laci tegnap ünnepelte születésnapját, amelyről természetesen jó barátja és zenésztársa Brúnó is megemlékezett a közösségi médiában. A Nagy Duett egykori versenyzője egy sok évvel ezelőtti képet tett közzé, amelyen szemtelenül fiatalon életük első koncertjén zenéltek. Az akkor még csak három zenével rendelkező repertoár mára jócskán kiszélesedett, ugyanis a két fiú évről évre több zenét adott ki.
De hogyan is jutottak el idáig?
A két barát 2020-ban "Budán vagy Pesten" című slágerükkel érték el első nagy sikerüket, amelyet mára több mint huszonhat millióan tekintettek meg. A formáció karrierje azonnal felfelé ívelt, egyre több zenéjüket hallhatták a rajongók.
A duó egyre több közreműködésben vett részt, többek között Manuellel, a VALMAR duóval, Kkevinnel vagy éppen a botrányhős Kunu Márióval.
Az utóbbi időben azonban Brúnó és Laci külön-külön is kipróbálták magukat, egyre több szóló dallal jelentkeztek.
Míg Spacc zenei karrierjére fókuszált, addig Brúnó – csak úgy, mint egy másik népszerű duó tagja – belecsöppent a televízió világába. Sydney van den Bosch oldalán szerepelt a Nagy Duett műsorában, Marics Petivel együtt vezették a TV2 sikersorozatát, a Zsákbamacskát, valamint szerepelt az Ázsia Expressz kalandműsorában is.
Változás a Bruno X Spacc duóban
Rengeteg teendőjük mellett formációjuk némileg háttérbe szorult, amely egyből kiváltotta a zenekar rajongóinak aggodalmát. Korábban Brúnó és Spacc őszintén vallottak az őket érő változásokról. A két zenész szerint a változás egy természetes folyamat: felnőttek, és a zene velük együtt változott.
Az elmúlt öt-hat évben nekünk is megváltozott az életünk, a baráti társaságunk, minden körülöttünk, ezáltal mi is változunk
– nyilatkozta korábban Brúnó.
A rajongók tehát kénytelenek voltak megbarátkozni kedvenc bandájuk új stílusirányával, ám egy dolog teljesen kiverte náluk a biztosítékot: Bruno X Spacc névváltozása.
Az egykori duó immár a múlté, ami szinte sokkolta a rajongókat. A fiúk BSS Boyz néven alkotnak tovább, ami egyáltalán nem jött be a hallgatóságnak, sőt többen kijelentették, nem fogják használni az új nevet.
