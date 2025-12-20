Berki Mazsi szakmát váltott: „Nem szégyellem”

Berki Mazsi korábban Hajdú Péter Beköltözve című műsorában szerepelt, ahol jelenlegi kapcsolatáról is kitálalt. Az influenszer édesanya rengeteg változáson ment át új párja mellett. Sokat fejlődött, és most egy civil munkával találta meg az örömét.

Berki Mazsi új munkában találta meg az örömét / Fotó: Máté Krisztián

Berki Mazsi meglepő munkát vállalt

Két hónapja elkezdtem az építőiparban dolgozni. Nagyon élvezem, de természetesen még meglehetősen új számomra ez a szakma. Próbálom a legjobbat nyújtani, de nagyon munkamániás vagyok, ami miatt néha kiidegelem a párom

– árulta el a Borsnak a sztáranyuka. Mazsi munkájával mindenkit sokkol, legalábbis nagyon meglepett tekinteteket kap, amikor találkozik az ügyfelekkel.

Sokszor kapom a reakciókat, hogy mit keresek itt, mivel már többen is felismertek. Nem szégyellem a munkám, sőt, nagyon szeretem csinálni, ami meglepő lehet sok embernek, de számomra ez a természetes

– mesélte Berki Mazsi.

Berki Mazsi párja egyben a főnöke is - tudta meg a Bors. Mazsi azt is elárulta, hogy a következő szint sincs messze, mivel már nagyon várja, hogy párja megkérje a kezét.