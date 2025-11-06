Váratlan bejelentést tett Marics Peti: „Terápia lesz!!”

Nagy bejelentésre készül Marics Peti és Valkusz Milán. A duó által alapított ValMar nevű zenekar új albumra készül, és elmondták rajongóiknak, már nem kell sokat várniuk az új dalok érkezésére.

Marics Peti új albummal lepi meg rajongóit – Fotó: MATE KRISZTIAN

Marics Peti új zenével készül

A fiatal énekes mostanában rendkívül elfoglalt a Megasztár forgatása miatt. Peti szinte minden héten a magazinok címlapjára kerül, legyen szó akár a zsűritagokkal folytatott heves vitáiról, akár a versenyzőjével szárnyra kapott románcáról.

Sokan nem bírnák az élő műsorral járó izgalmakat és szorgalmat, de a zenészt más fából faragák. Marics Peti zenésztársával, Valkusz Milánnal az Instagramon elmondták, hogy nemsokára bejelentik, mikor hallgathatják meg a rajongók a zenekar új albumát.

A Felszálló ág nevű albumban 10 dal fog szerepelni: Ugyanúgy, 100X, Devevér, Brazil fánk, Tabu, Éber, Gyémánt, Áldás vagy átok, Kegyetlen ősz és Csendélet. Az első dal, az Ugyanúgy november 7-én fog megjelenni a nyilvánosság előtt.

Marics Petinek mindig is nagyon egyedi és kihívó stílusa volt, most ruháival hívta fel a figyelmet új albumára. Az énekes szereti a fekete színt, a bőrhatású ruhadarabokat és a kiegészítőket. Most azonban új szintre lépett a páros stílusa.

A ruhák összeállításában a Mátrix és az emo stílus találkozik egymással. A hosszúkás, sötét napszemüveg és a hosszú fekete kabát megidézheti előttünk Neo ruháit. A láncok és a magasított talpú csizmák pedig az emo vagy a punk zene egyik legikonikusabb ruhadarabjai közé tartoznak.

A hozzászólók alig várják a zenekar új slágereit.

„ValMar-album egy terápia lesz!!”

„Ha ez az előzetes, akkor az album egyenesen robbanni fog”