RETRO RÁDIÓ

Váratlan bejelentést tett Marics Peti: „Terápia lesz!!”

A rajongók alig bírják kivárni, mit tervez kedvenc zenészük.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 16:00
Marics Peti zene bejelentés

Nagy bejelentésre készül Marics Peti és Valkusz Milán. A duó által alapított ValMar nevű zenekar új albumra készül, és elmondták rajongóiknak, már nem kell sokat várniuk az új dalok érkezésére.

Marics Peti új zenével készül
Marics Peti új albummal lepi meg rajongóit – Fotó: MATE KRISZTIAN

Marics Peti új zenével készül

A fiatal énekes mostanában rendkívül elfoglalt a Megasztár forgatása miatt. Peti szinte minden héten a magazinok címlapjára kerül, legyen szó akár a zsűritagokkal folytatott heves vitáiról, akár a versenyzőjével szárnyra kapott románcáról.

Sokan nem bírnák az élő műsorral járó izgalmakat és szorgalmat, de a zenészt más fából faragák. Marics Peti zenésztársával, Valkusz Milánnal az Instagramon elmondták, hogy nemsokára bejelentik, mikor hallgathatják meg a rajongók a zenekar új albumát.

A Felszálló ág nevű albumban 10 dal fog szerepelni: Ugyanúgy, 100X, Devevér, Brazil fánk, Tabu, Éber, Gyémánt, Áldás vagy átok, Kegyetlen ősz és Csendélet. Az első dal, az Ugyanúgy november 7-én fog megjelenni a nyilvánosság előtt.

Marics Petinek mindig is nagyon egyedi és kihívó stílusa volt, most ruháival hívta fel a figyelmet új albumára. Az énekes szereti a fekete színt, a bőrhatású ruhadarabokat és a kiegészítőket. Most azonban új szintre lépett a páros stílusa.

A ruhák összeállításában a Mátrix és az emo stílus találkozik egymással. A hosszúkás, sötét napszemüveg és a hosszú fekete kabát megidézheti előttünk Neo ruháit. A láncok és a magasított talpú csizmák pedig az emo vagy a punk zene egyik legikonikusabb ruhadarabjai közé tartoznak.

A hozzászólók alig várják a zenekar új slágereit.

„ValMar-album egy terápia lesz!!”

„Ha ez az előzetes, akkor az album egyenesen robbanni fog”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu