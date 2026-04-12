Kis Grófo: Álmomban sem tudnék jobb vezetőt elképzelni Orbán Viktor miniszterelnök úrtól

A minap, mialatt Orbán Viktor az Egymillió kézfogás kampány keretében ellátogatott Salgótarjánba, egy közös ebédet költött el Kis Grófoval. Az énekes nemrég a közösségi oldalán elárulta, elképzelni sem tudna jobb vezetőt a kormányfőnél.

Közös ebéden vett részt Orbán Viktor és Kis Grófo / Fotó: Facebook - Kis Grofó

Álmomban sem tudnék jobb vezetőt elképzelni Orbán Viktor miniszterelnök úrtól. Ő legalább nem néz le minket hanem inkább felemeli a roma embereket és tiszteletbe tartja a kultúránkat is. Roma emberként is köszönöm az ebédet amire meginvitált miniszterelnök úr. Tartalmas beszélgetés volt. A világon nincs párja, annyira emberséges

- áradozott az előadó a közösségi oldalán, aki ma az elsők közt adta le a szavazatát kormánypárt mellett.