„Indulunk szavazni!” – Tóth Gabi, Kis Grófo és a hazai hírességek a stabilitásra és a biztonságra voksoltak

Egyre több hazai sztár kötelezi el magát nyíltan a kormánypárt mellett. A hírességek szerint a tét nem más, mint a megszokott biztonságunk és a családok védelme, ezért a választás napján egységesen mozgósítanak a békepárti politika folytatása mellett. A választások reggelén az elsők között jelentkezett be Tóth Gabi, aki narancssárga nadrágban, stílusosan indult el leadni szavazatát. Az énekesnő egy vidám videóban mutatta meg, hogy számára a Fidesz jelenti a következetességet és a keresztény értékeket: „Indulunk szavazni!” – írta közösségi oldalán, jelezve, hogy döntése mögött évek óta képviselt értékek, a hit és a biztonság állnak.

Nemcsak Tóth Gabi volt friss; Kis Grófo is korán kelt a szavazás miatt

Kis Grófo szintén az elsők között járult az urnákhoz. A roma mulatós zene királya a józan észre és a családi biztonságra alapozta döntését:

Fontos nekünk ez a választás! Józanul gondolkodva kell azt tennünk, amit teszünk. Egy ingerült, csak azért, mert dühös vagyok állapotban meghozunk egy döntést, ami a gyermekeink jövőjét fogja megbélyegezni. Kérlek, ne tegyétek! Ami most számunkra a legfontosabb, az a biztonság! Ezt pedig csak Orbán Viktor és a Fidesz-KDMP tudja garantálni. Április 12-én szavazzatok a Fideszre!

– hívta fel a figyelmet a választás tétjére Kis Grófo. Pataky Attila, az EDDA frontembere érzelmes vallomásban állt ki Orbán Viktor mellett, hangsúlyozva, hogy a magyar nyelv és a szeretet ereje a béke felé vezeti az országot. Kiemelte: „Én az életre szavazok. A tavaszra, a nyárra, a bulikra, a nőm csókjára, a fiaim mosolyára, az élhető életre, a biztonságra, nemet mondok a háborúra, a migrációra, a genderőrületre...” – sorolta a nyomós indokokat a kormánypárt mellett.

Kulcsár Edina a követőit buzdítja TikTokon

Kulcsár Edina négygyermekes édesanyaként a stabilitást és a jelenlegi családpolitikát nevezte meg legfőbb indokként. A TikTokon közzétett videójában a minap elmondta:

Elérkezett a választás napja, úgyhogy szeretnék mindenkit megkérni, hogyha fontos a jövője vagy a családja jövője, menjen és szavazzon

– jelentette ki az egykori modell. A műsorvezető Szabó Zsófi pedig arra kérte a választópolgárokat, hogy ne dühből, hanem a jövőre gondolva döntsenek: „Nem győzzük ismételni magunkat, de egy sorsdöntő választás előtt állunk! Én tudom, hogy vannak, akik az érzelmeikre hallgatva szavaznak és vannak, akik ésszel. Ahogy vannak akik dühből, bosszúvágyból és olyanok is, akiknek már minden mindegy, csak már ne ők legyenek. Én mégis, arra szeretném kérni minden magyar szavazóképes állampolgárt, hogy amikor belép április 12-én a szavazófülkébe, az X behúzása előtt gondoljon a jövőjére! Gondoljon arra, mi is a biztos választás”.