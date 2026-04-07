RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Aurelio elárulta, miért áll ki a rendszer mellett

Április 12-én választás Magyarországon. Aurelio kijelentette: Orbán Viktor a biztos választás. Azt is elmondta, miért gondolja így.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 14:13
Módosítva: 2026.04.07. 16:46
2026. április 12-én, vasárnap tartják Magyarországon az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb választását. Az egyik oldalon Orbán Viktor és a patrióta kormánypárt, míg a másikon a brüsszeliekkel barátkozó Magyar Péter és a háborúpárti barátai. Aurelio korábban már többször elmondta, hogy neki melyik oldal a szimpatikus, kire tenné le a voksát, ám egy ideig még nem szavazhat a tévésztár.

Fotó: TV2

Aurelio ismét felszólalt Orbán Viktor mellett

Az ég kék, a fű zöld, a biztos választás pedig Orbán Viktor. Nagyon sok érvet tudnék mellette mondani, tudom, mások nagyon sokat ellene, de nekem egy olyan ember közelebb áll a szívemhez, aki apa, férj, nagyapa és közben 16 éve vezeti ezt az országot. A rossz, az nem ilyen. A fiatalok nem tudják, hogy mi az a rossz. Itt mindenki él, mint Marci Hevesen. Biztonságban vagyunk, nem kell félni este az utcán és ott vannak még a családtámogatások, a CSOK, a 3%-os hitel. Olyan egyedi dolgok vannak ebben az országban, hogy ezt máshol fel sem fogják

– mondta videójában a korábbi valóságshow-szereplő.

A magyar kormány az elmúlt időszakban az eddigieknél is nagyobb kedvezményeket és támogatásokat vezetett be, amikkel még több pénzt tehetnek félre a magyar családok. Az szja-mentesség januártól már nem csupán a háromgyermekes családanyákra vonatkozik, hanem a 40 év alatti kétgyermekes anyukák is élhetnek ezzel a lehetőséggel.

Fotó: Markovics Gábor

Aurelio követőinek is üzent

Én nem tudok elmenni szavazni, mivel öt évig el vagyok tiltva közügyektől. Ilyenkor jogosan felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért állok ki a rendszer mellett. Ez a rendszer embert faragott belőlem. Viszont ez most nem az én sztorim, hanem a tiéd. Ha te is egyetértesz velem, akkor április 12-én menj el szavazni és húzd be oda az x-et, ahova kell. Vasárnap vége van

– jegyezte meg a félig olasz származású tévésztár, akinek szavait a Bors idézte.

Fontos nap érkezik a magyar emberek életébe, mivel április 12-én, vasárnap sorsdöntő kérdésre kell válaszolniuk. Ki vezesse az országot a következő négy évben? A konzervatív kormánypárt vagy a baloldali, háborúpárti ellenzék.

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
