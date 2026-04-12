Gyászol Kárpáti Rebeka, megrendítő sorokkal búcsúzik

Kárpáti Rebeka Legénybúcsús alakítása után nagyon jó időszakot tudhatott magáénak, a film nagy érdeklődésre tett szert, a közönség imádta a produkciót. Rebeka nagyon jól érezte magát a forgatáson és örült a lehetőségnek, ráadásul lassan, de biztosan új otthona is elkészült. Legfrissebb bejegyzését mégis könnyeivel küszködve tette ki közösségi oldalára, ugyanis gyászol.

Kárpáti Rebeka jóban-rosszban kutyája mellett maradt, ameddig bírta (Fotó: Szabolcs László)

Kárpáti Rebeka örök társát veszítette el

A gyönyörű influenszer úgy fogalmazott, hogy a kutyusa a legcsodálatosabb lény volt, akivel valaha találkozott.

Teljesen váratlanul csöppentél az életembe és utólag visszanézve minden annyira sorsszerűnek tűnik. Egy apró kis csoda voltál… és közben hatalmas tanítóm. Életem egyik legnehezebb időszakának elején érkeztél, és végigkísértél az utamon egészen addig, amíg meg nem érkeztem. Ott voltál velem mindenben — a jóban, a rosszban, a folyamatos költözésekben… és sokszor volt olyan, hogy nem maradt semmim, csak te

– írja. Kárpáti Rebeka gyermekeként szerette szinte az állatot, aki több nehézségen ment keresztül, mint amin egy kiskutyának, vagy akár egy embernek valaha kellene, és rengetegszer megkapta, hogyha ennyire nehéz, el kellene engednie, de ezt értelemszerűen nem tudta megtenni.

Mindig tudtam, hogy van még benned erő, tudtam, hogy fel fogsz állni. És fel is álltál. Többször is.

Így aztán több mint négy évet egészségben és boldogságban, mint szerető gazdi és kutyusa tudtak együtt élni, eljött azonban egy pillanat, amikor Aperol elkezdett megváltozni. Az utolsó évek gyógyszerrel és pelenkázással teltek, de Rebit ez sem zavarta, nem akarta elengedni az életéből hű kiskutyáját. Mindig azt mondta, ameddig látja a szemében a fényt, a boldogságot, az akaratot, addig együtt mennek tovább.

Aztán elérkezett a pillanat, amikor nem lehetett tovább várni

Egy reggel valami megváltozott, Kárpáti Rebeka kutyája más volt, mint szokott és a műsorvezető pontosan tudta, hogy mi történik. Beszélt hozzá, hogy ha elfáradt, szóljon, a kutyus pedig értette őt.

Aznap este, amikor hazaértem és kinyitottam az ajtót… nem ugattál. Odarohantam hozzád - és te még megvártál. Még éppen vettél levegőt. Még éppen vert a kis szíved. Megvártad, hogy hazaérjek. Megvártad, hogy eljussunk a sürgősségire. Megvártad, hogy tovább száguldjunk egy másikra, mert az elsőn nem fogadtak. Megvártad, míg ott az asztalra rakunk és megvizsgálják a kis szíved… ami még éppen dobbant… aztán még azt is megvártad, hogy kimondjam: elengedlek, mert látom elfáradtál… Te még ezt is megvártad… és csak ezután aludtál el csendben, magadtól.

A szívszorító sorok után Rebeka még hozzátette: nagyon jó kiskutya volt és a legjobb kis társ, egy szeretnivaló, pelenkás bajkeverő, ugyanakkor a legerősebb lélek, akivel valaha találkozott.