Hugh Grant imádja a csimpánzölelést

A Bridget Jones nőfaló Daniel Cleverje ma boldog ötgyermekes édesapa. Hugh Grant egészen elérzékenyül, ha arról beszél, mit jelent számára a családja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 21:30
Hugh Grant hollywood család

Rögtön meghatódik a brit színész, amikor az apaszerepről kérdezik. Legutóbb a Kelly Clarkson Show-ban mesélt nyíltan és őszintén a gyermekeiről Hugh Grant

Hugh Grant családja a legfontosabb a színész életében (Fotó: NBC/Hot! magazin/Getty Images)

Hugh Grant gyerekei egészen más oldalát látják a színésznek

A kislányait, a 11 éves Lulut és a 8 éves Blue-t, valamint a nagyfiát, a 14 éves John Mungót a feleségével, Anna Ebersteinnel nevelik. A nagylánya, a 15 éves Tabitha Xiao Xitől született, a 14 éves fia, Felix Chang Hong nevelésén Tinglan Honggal osztozik.

„Olyan vagyok, mint a dzsungelben élő majomcsorda feje, amikor hagyom, sőt szó nélkül tűröm, hogy a gyerekeim rám ugorjanak” – kezdte mosolyogva a People magazin által idézett tévéinterjúban a 64 éves szupersztár. „Bevallom, nem zavar még egy ilyen hülye helyzet sem, mert hazaérve gyakran »rám rontanak« a srácaim, és én néha a nappali szőnyegén fekve végzem! Kicsit még élvezem is. Ha például ma este hazaérek, és a kicsinyeim a nyakamba ugranak, tudom, megint könnyek szöknek a szemembe. A nyolcéves lányom ezt »csimpánzölelésnek« hívja, én meg imádom érte. Túlérzékeny apa vagyok, mit csináljak...? – idézte a színész szavait a Hot! magazin.

Hugh Grant felesége, Anna Eberstein három gyereket nevel a színésszel (Fotó: James Manning – PA Images/Hot! magazin/Getty Images)

Hugh Grant kislánya különös nevet kapott

Az egykori nőfaló playboy, aki ma már nagycsaládos apa, a két legkisebb gyerekével kapcsolatban elárulta, hogy kissé pánikba estek Annával, amikor megpróbáltak nevet találni nekik.

„Bizonytalanok voltunk a feleségemmel, amikor nevet kerestünk az első lányunknak. Végül úgy gondoltuk, jó lenne, ha idősebb korában majd úgy mutatkozhatna be a szórakozóhelyeken, hogy »Helló, veszélyes vagyok!«” – árulta el Hugh Grant a Jimmy Kimmel Show-ban. „Így lett Danger, azaz »veszély« a második keresztneve. A hatéves húgát pedig azért hívják Blue-nak, mert megint nem tudtunk dönteni Annával, és megkérdeztük Lulut, hogy ő mit javasol. Rávágta, hogy legyen Kevin, mert épp az volt a kedvenc minionfigurája. Azt mondtuk: »Jobb, ha kitalálsz valami mást!« Ekkor mondta, hogy legyen az új baba neve Blue, mivel a kék a kedvenc színe.”

 

