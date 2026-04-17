Drámai vallomást tett Horváth Tamás: könnyeivel küszködve jelentette be a hírt feleségéről

Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea a hazai sztárvilág egyik legösszetartóbb párosa, akik jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Az utóbbi időszak embert próbáló volt számukra Andi sérülése miatt, ám a kitartó munka végre meghozta gyümölcsét. A népszerű énekes most egy érzelmes posztban mutatta meg a világnak, mekkora harcos az ő felesége, aki már mankóval teszi meg az első métereket. Az énekes büszkesége határtalan, hiszen látja, mennyi energiát fektet Andi a gyógyulásba.

Horváth Tamás felesége állapotáról vallott: „Megkönnyeztem”

A rajongók már napok óta sejtették, hogy valami készül, de arra senki nem számított, hogy ilyen gyorsan jön a nagy áttörés. Tamás az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen élete értelme már sokkal magabiztosabban mozog, mint korábban. A látvány minden képzeletet felülmúlt: Andi arca sugárzik a boldogságtól, a környezetük pedig csak ámul a fejlődésen. Az énekes az alábbi sorokkal kürtölte világgá a boldogságát:

Hosszú idő után először sétáltattuk meg együtt Gokut. Annyira büszke vagyok az én feleségemre. Brutál kitartással tornázik minden nap. 90 perceket teker szobabiciklin és lépcsőzik több emeletet. Múlt héten még járókerettel ment, ma már csak mankóval. Sőt! Ma megtett pár lépést mankó nélkül is… Megkönnyeztem. Igazi harcos.

Brutális munka a háttérben

Sokan nem is sejtik, mennyi könny és verejték van egy ilyen látványos javulás mögött. Andi nem adta fel a reményt egyetlen pillanatra sem, és még a legnehezebb napokon is kőkeményen dolgozott a rehabilitációs szakemberekkel. Ez egy élsportolónak is becsületére válna, nemhogy valakinek, aki épp a járást tanulja újra. A házaspár számára a közös kutyasétáltatás, ami másnak természetes hétköznapi rutin, most a szabadságot és a győzelmet jelképezi. Goku, a család kedvence is érezte a pillanat súlyát, hiszen hosszú idő után először indulhattak el hármasban a megszokott körükre.

A rajongók egy emberként drukkolnak

A kommentszekciót valósággal elárasztották a támogató üzenetek. Celebtársak és ismeretlen követők ezrei küldenek energiát a párosnak, hangsúlyozva, hogy Andi példája sokak számára adhat erőt a bajban. Sokan kiemelték Tamás szerepét is, aki mindenben támogatja feleségét, és biztos támaszt nyújt neki a legnehezebb időkben is.

Látni a szemeitekben azt a tüzet és szeretetet, ami átsegít titeket ezen az időszakon, egészen felemelő

– írta az egyik hozzászóló, amivel valószínűleg az egész ország véleményét megfogalmazta. Bár a teljes felépülésig még van hátra idő, az irány egyértelmű: Andi megállíthatatlan, és hamarosan talán már a mankók is a padláson kötnek ki.