Sátorban él és egy szupermarket előtt kéreget a híres énekesnő bátyja

Bár úgy tűnik, a híres énekesnő többször is megpróbálta segíteni bátyját, Andrew Tweedy-t az alkoholizmusának a leküzdésében, a férfi a hírek szerint a múlt hónapban részegség és rendzavarás miatt állt bíróság elé. A hírek szerint Cheryl elidegenedett bátyja egy szupermarket előtt egy sátorban él és egy csésze kávéért vagy egy szendvicsért koldul.

Sátorban él és kéreget a híres énekesnő testvére Fotó: XPOSUREPHOTOS.COM / Northfoto

Tehetetlen a híres énekesnő - legyőzte testvérét az alkoholfüggősége

Bár az énekesnő állítólag többször is megpróbálta segíteni bátyját, többek között egy 20 000 fontba kerülő rehabilitációs kúrával, a férfi a hírek szerint a múlt hónapban bíróság elé állt, mert részegen rendzavarásba keveredett a South Tyneside-i Jarrow-ban található Morrisons áruház előtt.

Andrew a South Tyneside-i békebírók előtt elmondta, hogy alkoholproblémája miatt ismét kórházi kezelésen vesz részt, és azt állította, hogy visszaköltözött a családi házba Heatonba. Azonban alig néhány héten belül már ismét egy sátorban lakott, és azt mondta, hogy már régóta az üzlet előtt alszik. Részegség és rendzavarás miatt hat hónapos feltételes büntetéssel sújtották, és 113 fontra ítélték.

Annak ellenére, hogy háromszor járt elvonón, azóta megfogadta, hogy nem megy vissza, hozzátéve: „Én azok közé tartozom, akik egy lépést előre, tíz lépést hátra tesznek. Minden alkalommal.”

2021-ben kapott szárnya a hír, miszerint Cherylt mélyen megrázta és lelkiismeret-furdalással töltötte el a tudat, hogy bátyja hajléktalanként egy sátorban él. Ekkor vált köztudottá, hogy a férfi egy barátja, és egy Razor nevű staffordshire bullterrier társaságában él az utcán.

Andrew egész életében küzdött a függőségével, és többször is rácsok mögé került. 15 éves korában hatéves börtönbüntetést kapott, mert megkéselt valakit, ami Cheryl tizenéves korára nagy hatással volt. A 41 éves férfi az évek során egyre több időt töltött börtöncellában. 2006-ban Cheryl meglátogatta a bátyját a börtönben:

„Könnyek között hagytam el a börtönt. Most már megvolt a lehetőségem, hogy valóban segítsek Andrew-nak, ha akarta volna, hogy segítsenek neki, de nyilvánvalóan nem akarta.”