Hajdú Péter is szavazásra buzdít: "Szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre"

"Minden adott ahhoz, hogy mindenki elmenjen szavazni" – erre hívta fel a figyelmet Hajdú Péter. A 2026-os országgyűlési választások ugyanis gyönyörű, napsütéses tavaszi időben zajlik - írja a Bors.

Hajdú Péter Orbán Viktorra szavazott (Fotó: Hajdú Péter Facebook)

Hajdú Péter az utóbbi időben számos alkalommal kifejtette már a véleményét arról, hogy a mai napon melyik pártra teszi le a voksát. Mint mondta, ezekben a nehéz időkben, amikor a világon több háború is dúl, az egyik a szomszédokban, és szó szerint forrong a világ, egy tapasztalt pártra és egy biztos miniszterelnökre van szüksége az országnak. Ezért szavazott a Fideszre és Orbán Viktorra, mert a kísérletezés helyett a kiszámíthatóság választja.

Hajdú Péter tehát már túl van a szavazáson, és most arra biztat mindenkit, éljen ezzel a jogával.

Ebben a csodálatos időben ha még nem voltatok, menjetek el szavazni. Éljetek a lehetőséggel, és szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre. Most nem érdemes kísérletezni. Szavazzatok a Fideszre és Orbán Viktorra

– mondta el a közösségi oldalára posztolt videóban.