Hajdú Péter is szavazásra buzdít: "Szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre"

Mindenkit szavazásra buzdít a népszerű műsorvezető. Hajdú Péter már szavazott, és most arra kéri a követőit, hogy akik még nem tették meg, induljanak el!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 17:37
hajdú péter orbán viktor Választás 2026 választás szavazás

"Minden adott ahhoz, hogy mindenki elmenjen szavazni" – erre hívta fel a figyelmet Hajdú Péter. A 2026-os országgyűlési választások ugyanis gyönyörű, napsütéses tavaszi időben zajlik - írja a Bors.

Hajdú Péter és Orbán Viktor
Hajdú Péter Orbán Viktorra szavazott (Fotó: Hajdú Péter Facebook)

Hajdú Péter Orbán Viktor politikáját támogatja

Hajdú Péter az utóbbi időben számos alkalommal kifejtette már a véleményét arról, hogy a mai napon melyik pártra teszi le a voksát. Mint mondta, ezekben a nehéz időkben, amikor a világon több háború is dúl, az egyik a szomszédokban, és szó szerint forrong a világ, egy tapasztalt pártra és egy biztos miniszterelnökre van szüksége az országnak. Ezért szavazott a Fideszre és Orbán Viktorra, mert a kísérletezés helyett a kiszámíthatóság választja.

Hajdú Péter tehát már túl van a szavazáson, és most arra biztat mindenkit, éljen ezzel a jogával.

Ebben a csodálatos időben ha még nem voltatok, menjetek el szavazni. Éljetek a lehetőséggel, és szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre. Most nem érdemes kísérletezni. Szavazzatok a Fideszre és Orbán Viktorra

– mondta el a közösségi oldalára posztolt videóban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
