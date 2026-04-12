Hajdú Péter is szavazásra buzdít: "Szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre"
Mindenkit szavazásra buzdít a népszerű műsorvezető. Hajdú Péter már szavazott, és most arra kéri a követőit, hogy akik még nem tették meg, induljanak el!
"Minden adott ahhoz, hogy mindenki elmenjen szavazni" – erre hívta fel a figyelmet Hajdú Péter. A 2026-os országgyűlési választások ugyanis gyönyörű, napsütéses tavaszi időben zajlik - írja a Bors.
Hajdú Péter Orbán Viktor politikáját támogatja
Hajdú Péter az utóbbi időben számos alkalommal kifejtette már a véleményét arról, hogy a mai napon melyik pártra teszi le a voksát. Mint mondta, ezekben a nehéz időkben, amikor a világon több háború is dúl, az egyik a szomszédokban, és szó szerint forrong a világ, egy tapasztalt pártra és egy biztos miniszterelnökre van szüksége az országnak. Ezért szavazott a Fideszre és Orbán Viktorra, mert a kísérletezés helyett a kiszámíthatóság választja.
Hajdú Péter tehát már túl van a szavazáson, és most arra biztat mindenkit, éljen ezzel a jogával.
Ebben a csodálatos időben ha még nem voltatok, menjetek el szavazni. Éljetek a lehetőséggel, és szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre. Most nem érdemes kísérletezni. Szavazzatok a Fideszre és Orbán Viktorra
– mondta el a közösségi oldalára posztolt videóban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre