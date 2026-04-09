Gáspár Virág megrázó vallomást tett: Erre vágyik még a halála előtt

A Gáspár család életét hosszú éveken át az egész ország figyelemmel kísérte, sokak mindennapjainak részévé váltak. Éppen ezért különösen feltűnő, amikor valaki ebből a világból egyszer csak nyomtalanul eltűnik. Gáspár Győző februárban a Borsnak adott interjúban elárulta, hogy kisebbik lánya, Virág visszavonult és nem akar többet szerepelni. Mindezek ellenére Gáspár Virág közösségi oldalain igencsak aktív, és azonkívül, hogy gyönyörű alakjáról folyamatosan megoszt képeket, most egy mélyebb témában is megnyilvánult egy TikTok-bejegyzésben.

A gyönyörű Gáspár Virágnak Győzike elmondása szerint rengeteg megkeresése van (Fotó: Markovics Gábor)

Győzike lánya nemrég úgy döntött, hogy TikTok-csatornáján megosztja legmélyebb érzéseit azzal kapcsolatban, miket szeretne még megélni halála előtt.

Meglepetés-szülinap, csókolózni az esőben, csajos nyaralás, részeg vallomás, megbocsátani annak, aki igazán összetört, igazán szeretve lenni és szeretni, egyedül elutazni és napfelkeltét nézni...

– sorolta fel Gáspár Virág. A gyönyörű influenszer egyéb bejegyzéseiben azt láthatjuk, hogy habzsolja az életet, jobbnál jobb helyeken jelenik meg, és bomba formáját se szégyelli megvillantani, épp ezért lehet érdekes, hogy Virágnak miért jutott eszébe ez a korosztályát vélhetően még annyira nem foglalkoztató téma. Reméljük, azért aggodalomra semmi ok, ezt erősíti az is, hogy a fiatal A Nagy Duett 2026 forgatásain is megjelent, ahonnan boldogan osztott meg tartalmakat, miközben édesanyjának, Gáspár Beának szurkolt.

Gáspár Virág évekig alkotott egy párt Krisztiánnal, de végül úgy döntöttek, külön utakon folytatják (Fotó: Nagy Zoltán)

Virág bakancslistájában felkaphattuk a fejünket a következő sorra „megbocsátani annak, aki igazán összetört”. Ez több mint valószínű, hogy a lány kissé viharosan véget ért kapcsolatára utalhatott, ami immár több mint három éve történt. Gáspár Virág évekig alkotott egy párt Krisztiánnal, akire Győző és Bea is családtagként tekintett, és bizony nem rejtették véka alá, hogy nagyon örülnének, ha a fiatalok megházasodnának és családot alapítanának. Nos, úgy tűnik, ebből már semmi sem lesz, hacsak nem Virág a bakancslistájának megfelelően a megbocsátást választja.