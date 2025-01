Mi történt? Gáspár Virág törölt mindent

Gáspár Virág, Győzike fiatalabb lánya egyik napról a másikra kiürítette Instagram-oldalát. Az ifjabbik celebcsemete ugyan talán nem volt annyira aktív a képmegosztó közösségi oldalon, mint nővére, Evelin (és ezért követőinek száma is nagyjából feleannyi), de azért nem mondhatni, hogy ne lett volna jelen a platformon. És hát most is ott van – csak nulla bejegyzéssel.

Így néz ki 2025. január 3-án Gáspár Virág korábban bejegyzésekkel teli Insta-oldala Fotó: Instagram

Még nincsenek bejegyzések

– összesen ez az üzenet fogadja most azokat, akik Virág oldalára tévednek. Noha sajnos az is elképzelhető, hogy feltörték az oldalát – 2023 nyarán például Gájer Bálint járt így, később pedig Stohl András lánya, Rebeka, akinek 10 év fényképei, emlékei vesztek oda –, könnyen lehet, hogy az új évvel maga Virág döntött úgy, hogy törli a régi fotókat, bejegyzéseket, és tiszta lappal indítja 2025-öt.