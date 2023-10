Stohl Rebeka oldalát ellopták – 10 évnyi emlék veszett oda

Stohl András első házasságából született csodaszép lánya, Stohl Rebeka egészen más pályát választott, mint a híres édesapja, ő a vendéglátásban találta meg a hivatását. A most 26 éves ifjú hölgy nem is keresi a nyilvánosságot, igyekszik hétköznapi életet élni. Persze a családnevét hallva nyilván mindenki felkapja a fejét, nem véletlen, hogy a magáncélra használt Instagram-oldalát is több, mint 10 ezer ember követte, egészen mostanáig.

Sorra törik fel az oldalakat

Rebeka a napokban vette észre, hogy a több, mint tíz éve kezelt oldalához nem fér hozzá. Bár a fiatal lány több ismerősétől is segítséget kért, akik értenek a közösségi oldalakhoz, sajnos senki sem tudott neki segíteni. Sajnos nincs egyedül. Az elmúlt időszakban több hazai híresség hivatalos oldala is hekkerek áldozatává vált, többek között Gájer Bálint, Szabó András Csuti és Szinetár Dóra színésznő is áldozatul esett.

Stohl Rebeka egy kávéházat vezet (Fotó: Metropol/Bánkúti Sándor)

Minden elveszett

A feltört oldalakat az internetes csalók általában átnevezik, új fotókkal töltik fel, így egy rövid idő után se híre, se hamva nem marad az eredeti platformnak. Ez különösen fájó lehet Stohl Rebekának, akinek tíz év munkája volt az Instagram-oldalának kezelésében. A veszteségéről egy újonnan létrehozott oldalon számolt be a nagyvilágnak:

Sajnos az előző profilomat ellopták… Rengeteg emlék, archivált kép, személyes üzenet, számomra fontos dolgok voltak a régi profilomon, amiket 10 éven át gyűjtögettem és tároltam. Ezeket nagyon nehéz elengedni... Remélem, visszatértek az oldalamra, ha már azok a dolgok elvesztek, legalább Ti maradjatok velem ezen az oldalon a továbbiakban. Nagyon hálás lennék, ha megosztanátok az új profilomat! Köszönöm, Rebeka.

– írta Stohl András lánya, aki reménykedik benne, hogy az új közösségi oldalát nem sikerül majd feltörniük az internetes bűnözőknek.

