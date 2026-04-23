Csernus Imre őszintén vallott negyedik házasságáról: „hazudoztunk az előző kapcsolatainkban ezt, azt...”

Az „ország pszichiátereként” ismert Csernus Imre Krizsó Szilvia podcastjében beszélt arról, hogy a kendőzetlen igazmondás, ami szakmai védjegyévé vált, a magánéletében korábban nem mindig működött.

Csernus Imre őszintén vallott kapcsolatáról

Elmondása szerint régebbi házasságaiban előfordultak kisebb-nagyobb hazugságok, vagy éppen „szépítések”, amelyeket ma már egyértelműen hazugságnak nevez.

Annak idején ez egy kulcsmomentum volt, hogy megbeszéltük, egyrészt öregek vagyunk bohócnak, másrészt azért hazudoztunk az előző kapcsolatainkban ezt, azt, amazt vagy szépítettünk dolgokat. Tök mindegy, az hazugság. És akkor megbeszéltük, hogy ez az egy legfontosabb: legyen az bármi, de őszintén elmondunk egymásnak mindent

– nyilatkozta még korábban a szakember.

A jelenlegi párjával kialakult gyakorlatról is nyíltan beszélt. Előfordulnak náluk is persze összetűzések, de saját bevallása szerint utólag mindig bevallják, ha hibáztak.

„Tegnap is volt egy ilyen szitu: nagyon fájt a fejem, néha ilyen migrénszerűen a szemem mögött. És akkor Advil Ultra. És pont nem volt kéznél, hanem kint volt az autóban, és ilyenkor még hitegetem magam, hogy majd elmúlik. Abszolút nem múlik el, ismerem magam... És akkor 15 perc múlva kimentem, de volt valami bagatell ügy, ami miatt sokkal élesebben kicsattantam a feleségemre, ami másnap reggel felmerült a kávézás közben.”

Később realizálta hibáját és másnap bocsánatot is kért, hogy feleségén vezette le a feszültséget.

Mondtam, hogy tényleg bocsánatodat kérem, mert nagyon fájt a fejem, és bevettem a fájdalomcsillapítót, de még nem hatott. Tehát én voltam az okozója annak, hogy az önhitegetéssel nem időben vettem be azt a gyógyszert, amit már sok éve ha rendszeresen beveszek, akkor nincs gond. Tíz perc múlva kicsattantam, bocsánatot kértem, semmi gond nincs

– mesélte Krizsó Szilvia podcastjában.