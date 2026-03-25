Igazi csodagyerek! Ördög Nóra lánya veszélyes mutatvánnyal aratott sikert

Ki gondolta volna, hogy az ország egyik legismertebb műsorvezetője, Ördög Nóra lánya nem éppen hétköznapi hobbit választ magának? Ördög Nóra és Nánási Pál kapcsolata sem mondható átlagosnak: az egyikük az ország egyik legismertebb tévés arca, míg a másik elismert fotóművész. Nem is csoda, hogy lányuk, Mici sem egy hétköznapi kislány, hiszen már most különleges és látványos sportágban bizonyít.

Nánási Pál és Ördög Nóra lánya, Mici nem hétköznapi sportot űz (Fotó: Szabolcs László)

Ördög Nóra lánya, Mici mindenkit bámulatba ejtett

A 12 éves lány a III. Budapest Légtorna Fesztiválon mutatta meg tehetségét a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol látványos és kifejezetten veszélyes légtorna gyakorlatával kápráztatta el a közönséget. A produkció során profikat idéző nyugalommal hajtotta végre a magasban bemutatott elemeket.

A fellépés után Mici őszintén mesélt arról, hogy természetesen benne is volt a félelem.

Nagyon jó érzés volt fent lenni. Volt bennem egy kis izgalom, hogy esetleg valami nem sikerül, de hatalmas megkönnyebbülés volt, amikor vége lett

– mesélte Mici örömittasan.

A fiatal tehetség azt is elárulta, hogy számára nem feltétlenül a helyezés a legfontosabb.

Nem az számít, hogy hányadik leszek, hanem hogy az edzőm büszke legyen rám és hogy jól sikerüljön a gyakorlat

– tette hozzá.

Ördög Nóra nem tagadta, hogy nagyon izgult

A büszke édesanya sem tagadta, hogy minden fellépés alatt komolyan izgul.

Mici sportot űz abból, hogy veszélyes sportokat választ. A légtorna tényleg olyan, amitől néha eláll a lélegzetem

– vallotta be Ördög Nóra.

A műsorvezető arról is beszélt, hogy lánya teljesen más irányt választott, mint ő fiatalon, hiszen Nóra versenytáncolt, Mici viszont egy teljesen más világban találta meg a szenvedélyét. „Ez egy olyan terület, amihez én egyáltalán nem értek, így igazából csak nézni tudom és izgulni érte. Néha a szívem majd kiugrik a helyéről egy-egy veszélyesebb mozdulatnál” – mesélte.

Nóra szerint azonban lánya kiváló edző kezei között fejlődik, és rendkívül kitartó.

„Nagyon hajlékony és elképesztően szorgalmas. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen komolyan és kitartóan csinálja”– mondta.