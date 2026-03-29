Belebújt a kis ördög a zsűribe – Csípős megjegyzések repkedtek A Nagy Duett színpadán

Kovács Áron és Gesztesi Panka párosa ezúttal egy zúzós produkcióval indították előadásukat A Nagy Duett hetedik élő show-jában.

A dal hangulata miatt egy autóbontó díszletének kellős közepén találta magát a sztárpáros, ami azonban igazán ütőssé tette a produkciót, az Panka és Áron vibrálása a színpadon, amire a zsűri is felhívta a figyelmet.

Stohl András megjegyezte, mennyire jó nézni, hogy Gesztesi Panka élvezi az előadást, mert – tette hozzá a Nagy Ő vigyorogva –, "ha te élvezed, mi is élvezünk". A megjegyzésre Liptai Clauida annyit reagált: „Elfordulok”.

Lékai-Kiss Ramóna elsőként Panka vörös haját dicsérte:

Jól áll a vörös, mint anyának, nagyon-nagyon szexi vagy.

„Engem meglepett” – szólt hozzá váratlanul Liptai Claudia. – „Már a szőkével is, hogy még az is jól állt neki. Sose szerepjátékozott, ő mindig saját magát adta...”

Vagy nem tudsz róla...

– csapta le a magas labdát Rami.

Úgy tűnik a zsűri nem bír magával, ha Gesztesi Pankát láthatja a színpadon.

