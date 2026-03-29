Gáspár Bea lopná a mozdulatot: Liptai Claudia férje akkorát esett, hogy még a sztárok is megkönnyezték

Liptai Claudia Instagram-oldala ritkán marad visszhang nélkül, ám a legutóbbi bejegyzése talán minden eddiginél nagyobbat szólt az internet népe körében. A műsorvezető ezúttal nem egy vörös szőnyeges fotóval vagy egy meghitt családi pillanattal jelentkezett, hanem egy olyan felvétellel, amelyen férje, a neves cukrászmester, Pataki Ádám látható munka közben, ám egy nem várt fordulat révén a jelenet drámai, mégis hihetetlenül komikus véget ért. Az eset a családi fagyiműhely falai között történt, ahol a biztonsági kamera rögzítette a pillanatot, ahogy a szakértelem és a gravitáció küzdelméből az utóbbi került ki győztesen, megnevettetve ezzel az országot.

Liptai Claudia férje akkorát esett, hogy arra nincsenek szavak (Fotó: Bors)

Liptai Claudia videója futótűzként terjed

A felvételen jól látszik, ahogy Pataki Ádám a csúszós padlón sétál, ám egy óvatlan mozdulat következtében hatalmasat zakózik. Claudia a tőle megszokott sziporkázó humorral tálalta a balesetet:

Az én csodás férjem hónapok óta gyakorol a Pataki Cukrászda fagyis műhelyében! A táncos világ pedig sírva könyörög a receptért! (Hála istennek, jól van) (a vödör is)

– írta a posztban, amivel azonnal lavinát indított el. Bár az esés elsőre ijesztőnek tűnt, a műsorvezető gyorsan mindenkit megnyugtatott, hogy szerencsére sem a férjének, sem az értékes alapanyagnak nem esett bántódása, így a tragédia helyett maradt a tiszta szórakozás és a virtuális ugratás.

Gáspár Bea könyörög a receptért

A bejegyzés alatt azonnal megjelentek a barátok és a követők, köztük Gáspár Bea is, aki nem rejtette véka alá, mennyire élvezte a látottakat: „Lopom a koreót! Ez nekem is megy!” – jegyezte meg viccesen A Nagy Duett sztárja. A rajongók sem kímélték a cukrászmestert, volt, aki szerint végre fény derült a titokra, és most már mindenki tudja, mi kell egy igazán jó fagyihoz: egy kis akrobatika és néhány váratlan mozdulat. „Szóval ez kell egy igazán jó fagyihoz, megvan a titok!” – írták többen is. Míg mások sportszakmai szemmel értékelték a produkciót: „Én megadnám a «tizit»! De jó, hogy megúszta. És egy fagyinak sem esett bántódása!” A videó rövid idő alatt virális lett, bebizonyítva, hogy a legőszintébb pillanatok, még ha egy kis kék-zöld folttal is járnak, mindig megtalálják az utat az emberek szívéhez és nevetőizmaihoz.