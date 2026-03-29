Hoppá: Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna összeöltöztek A Nagy Duett színpadán

Látványos stílusmomentum nyitotta az estét: Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna egymásra hangolt, rózsaszín szettekben jelentek meg, és azonnal magukra vonták a figyelmet. A Nagy Duett műsorvezetője és zsűritagja mindketten élénk rózsaszín ruhában lépett színpadra.

A Nagy Duett: Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna összeöltöztek?

Folytatódik A Nagy Duett

A március 29-i elődöntőben A Nagy Duett négy párosa lép színpadra, és ezen az estén dől el, kik jutnak be a döntőbe. Ifj. Schobert Norbi és Lengyel Johanna, Gesztesi Panka és Kovács Áron, Vastag Csaba és Domján Evelin, valamint Curtis és Barnai Judie küzdenek meg egymással, miközben a tét már a finálé. Az adás kulcsa a kiegyensúlyozott teljesítmény és a közönség támogatása lesz, hiszen egyetlen gyengébb produkció is azonnali kiesést jelenthet, és csak három páros folytathatja tovább a versenyt a döntőben.