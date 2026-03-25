Megszólalt az Exatlon 2026 parasportolója: Ekler Luca nem tagadja

Elstartolt az Exatlon 2026-os évada. A TV2 közkedvelt sportreality-je. Dominikán csapnak össze a Kihívók és Bajnokok: utóbbiak csapata minden korábbinál erősebbnek – és színesebbnek tűnik. Az Exatlon Hungary történetében ugyanis először egy parasportoló is versenyez.

Ekler Luca Exatlonos szereplése eddig nagyon eredményes (Fotó: Tumbász Hédi / Metropol)

Az Exatlon Hungary Bajnoka tudja: lesznek nehéz pillanatai

Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hatszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok, világcsúcstartó paraatléta is piros mezben küzd a minden korábbinál komplexebb versenypályákon. Ahogy bemutatkozásából is kiderült, tízéves korában egy futballedzésen sztrókot kapott, melynek következtében lebénult a bal oldala. Fokozatos fizioterápiás és gyógytornás kezelés után az állapota javulni kezdett, ám bal kézfején még látszódnak a történtek nyomai. Épp ezért sokakat meglepett, hogy belevágott az Exatlon kihívásába.

A sportoló ugyanakkor már az Exatlon első adásában bebizonyította, hogy kemény fából faragták, és meg is nyerte az első futamát. A Bajnokok győzelme után a sportoló lányok összeültek beszélgetni, és persze felmerült Luca keze is...

Úgy vagyok vele, hogy mindenkinek soha nem fogok tudni megfelelni. Úgyis az eredményeim fognak helyettem is beszélni. Ez mutatja majd meg, hogy mire vagyok képes: az, ahogy tegnap is végigmentem a pályán, ilyen küzdéssel…

– érvelt Ekler Luca.

Ekler Luca az Exatlon Hungary 2026-os évadának különleges versenyzője: parasportolóként áll rajthoz(Fotó: TV2)

„Én mindent bele fogok adni. Tudom, hogy a kezem miatt lesznek olyan feladatok és pályarészek, amik nehezebben fognak menni, vagy lassabb leszek. De tisztában vagyok a fogyatékosságommal, a testemmel a képességeimmel” – tette még hozzá a sportoló, aki már az első napon hozzásegítette csapatát a fölényes, 10–6-os győzelemhez, amihez az Exatlon műsorvezetői, Palik László és Gelencsér Timi elismeréssel gratulált.