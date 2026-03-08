Esztergályos Cecília így van most: „Sokat imádkozom”

Esztergályos Cecília 83 éves kora ellenére fiatalokat megszégyenítő kondícióban van. Színészi pályája töretlenül ível, ami rengeteg erőt ad a mindennapokhoz.

Esztergályos Cecília egyszerre hat színdarabban játszik Fotó: Ladóczki Balázs

A kortalan művésznő irigylésre méltó munkabírása kiemelkedő. Pályáján talán egyedülálló módon jelenleg is hat színdarabban játszik, és ha ez önmagában nem lenne elég, most is egy új premierre készül.

Hat darabban játszom, ebből négy főszerep, a múlt héten, hét napból hatot játszottam. Azzal, hogy lejövök a színpadról nem ér véget a munka

– mesélte a művésznő.

Fontos a testi – lelki feltöltődés

Ez a fergeteges teljesítmény nem a véletlen műve. A művésznő nagyon ügyel arra, hogy egy-egy ilyen megterhelő időszak közben is hagyjon időt magának a regenerációra. „Az én koromban már az embernek mindig fáj valamije, hol itt, hol ott, ez ezzel jár, de a legjobb gyógyír az alvás, amikor tehetem igyekszem minél többet aludni” – mondta a Família Kft. sztárja.

A Kossuth-díjas művésznő elárulta, hogy a fizikai kondíció megőrzése mellett, nagyon fontos számára a lelki töltődés is. Habár látja, hogy nehéz világot élünk, ő ettől távol tartja magát és az Istenbe vetett hitébe kapaszkodik.

Sokat imádkozom, és hálát adok a Jóistennek mindenért, amim van. A közönség szeret, nagyon nagy sikerem van és engem ez éltet

– mesélte a színművésznő.

Esztergályos Cecília hitében találja meg a lelki békéjét Fotó: Mediaworks-archívum

Esztergályos Cecília: „Nem megyek castingokra”

Színházi szerepei mellett méltán híres és filmes munkáiról, ám manapság már nem vállalna el akármilyen szerepet, és soha nem menne el castingokra.

Nagyon megnézném, hogy ahova hívnak, az jó lenne-e nekem. Ha elhívnak castingokra, oda nem megyek el, mivel úgy gondolom, aki elhív, annak illik hetven év után tudnia, hogy kivel beszél

– magyarázta Esztergályos Cecília.

Esztergályos Cecília elmondta, hogy addig lesz színpadon, ameddig csak lehet, de ha úgy alakul, hogy már nem lesz képes színpadra lépni, akkor sem lesz tétlen: „Élvezem az életet a pályámon, ameddig lehet, ha már nem lehet, akkor mást találok ki, akkor »kezdem elölről az életet«” – jelentette ki a művésznő.