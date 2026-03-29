Elege lett a károgókból, drámai vallomást tett PSG Ogli

Papp Olivér, akit az ország csak PSG Ogliként, a hazai luxuséletérzés első számú nagyköveteként ismer, most egy teljesen más oldalát mutatta meg a követőinek. A TikTok-sztár és televíziós személyiség egy friss videóban vesztette el a türelmét, és kendőzetlen őszinteséggel mondta el a véleményét a magyarországi közhangulatról. A Kőgazdag Fiatalok című műsor sztárja, aki mindennapjait általában méregdrága autók és luxusmárkák társaságában tölti, most egy komoly társadalmi kérdésbe állt bele. Teljesen kiborította, hogy sokan folyamatosan csak a negatívumokat keresik a hazai életben, miközben a nagyvilágban drámai és életveszélyes események zajlanak.

PSG Ogli TikTok videójában kíméletlenül kiosztotta a károgókat (Fotó: Ripost)

PSG Ogli számára Magyarország biztonságos és élhető hely

PSG Ogli a saját bőrén tapasztalta meg a globális feszültség következményeit, ami végérvényesen megváltoztatta a biztonságról alkotott képét, és most úgy döntött, kíméletlenül felnyitja az emberek szemét. A videóban a tőle megszokott közvetlen stílusban szólt a követőihez, üzenve mindazoknak, akik szerint itthon elviselhetetlen a helyzet.

Megmondom őszintén, hogy testvéretek kicsit feszült hangulatban van, hiszen még mindig nagyon sok a károgó, hogy milyen rossz az élet itthon, Magyarországon. Gyerekek, szedjétek már össze magatokat, nézzétek már körül, mi folyik a nagyvilágban!

– kezdte határozottan a TikTok sztár.

Az iráni háború szelét megérezte Dubajban is

Az influenszer ezután elárulta, mi váltotta ki belőle ezt a heves reakciót. A luxusélethez szokott fiatalember terveit ugyanis durván keresztülhúzta a kiélezett közel-keleti helyzet, ami igazi ébresztő volt számára: „Háromszor kellett lemondanom a dubaji nyaralásomat, mert a Közel-Keleten kitört a háború, pedig eddig én is úgy gondoltam, hogy talán Dubaj biztonságosabb, mint Magyarország, de kiderült, hogy ez sem igaz. Dubajban jelenleg az emberek menekülnek, már ha tudnak, nagyon sok ismerősöm kint ragadt" – vallotta be őszintén Papp Olivér, akinek szavait a Bors idézte.

Itthon semmit nem tapasztal a világban zajló zűrzavarból

PSG Ogli mindezek tükrében arra kéri a magyarokat, hogy vegyék le a szemellenzőt, és értékeljék azt a békét és nyugalmat, ami itthon fogadja őket. Példaként a pezsgő hazai életet és a virágzó turizmust hozta fel, rácáfolva azokra az állításokra, miszerint itthon minden kilátástalan.

Magyarországon nyugi van, egy kávézóban nem lehet leülni, nincsen hely sehol, minden telt házas. Ha nekem nem hiszel, menjél ki az utcára, és kérdezz meg pár külföldit, mégis, miért ide jönnek nyaralni, és nem máshová. Magyarországon igenis jó élni!

– zárta gondolatait a sztár, remélve, hogy szavai végre elgondolkodtatják a folyamatosan elégedetlenkedőket.