Voith Ági temetése: Itt vannak az első képek

Nem sokkal 82. születésnapja előtt, január 28-án hunyt el Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező. A gyászhírt férje, Bodrogi Gyula tette közzé, akivel bár már régóta nem éltek együtt, de a törvény előtt sosem váltak el egymástól. Voith Ági özvegye, a színész könnyes szemmel jelent meg a búcsúztatón a Bors tudósítása szerint. Voith Ági temetése ezekben a percekben zajlik.

Valóságos tömeg jelent meg Voith Ági temetése helyszínén. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Hatalmas tömeg búcsúzik Voith Ági temetése helyszínén

A színésznő már régóta betegséggel küzdött, amelyet elzárt a nagyvilág elől. Csak párja, a zeneszerző Döme Zsolt, és közös kutyájuk előtt szenvedett, egy erdőszéli házban, Nagykovácsiban. Nemcsak a szakmában, de a magánéletében is rengetegen szerették a színésznőt, így nem csoda, hogy valóságos tömeg jelent meg Voith Ági temetése helyszínén.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Elsők között érkeztek meg a temetésre Bodrogi Gyula és Voith Ági közös lánya és lányunokája, valamint Bodrogi Gyula is, kisírt szemekkel, botjára támaszkodva. Neki párja, Angéla nyújtott lelki támaszt.

Bodrogi Gyula Voith Ági özvegyeként vett részt a temetésen, ugyanis a szakításuk ellenére a törvény szemében sosem szűntek meg házastársaknak lenni. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A család és a barátok mellett pályatársak is lerótták tiszteletüket. A József Attila Színház nevében Nemcsák Károly és Fehér Anna érkeztek Voith Ági temetése helyszínére.

Fehér Anna és Nemcsák Károly. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Lerótta tiszteletét Hernádi Judit és Rudolf Péter is, valamint a tömegben megjelent Hirtling István és Straub Dezső is.

Rudolf Péter beszédet is mondott Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Hernádi Judit megrendülten vett részt a szertartáson. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A híres pályatársak sorra érkeznek: Koltai Róbert rendező párjával, Gaál Ildikóval jelent meg a szertartáson. Egy szál fehér rózsával emlékeztek meg az elhunytról, csak úgy, mint Oroszlán Szonja is. A temetésre egyedül érkezett a legutóbb a Nagy Ő-ben szereplő Stohl András, a sor azonban itt még nem ér véget, hisz a színészszakma nagyjai tették tiszteletüket. Ritkán fordul elő ilyesmi: a Farkasréti temető ravatalozója megtelt híres és tehetséges előadókkal - írja a Bors.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Cikkünk folyamatosan frissül...