Voith Ági temetése: Itt vannak az első képek

Ezekben a percekben búcsúztatják a színésznőt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 14:41
Módosítva: 2026.02.19. 14:54
Nem sokkal 82. születésnapja előtt, január 28-án hunyt el Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, rendező. A gyászhírt férje, Bodrogi Gyula tette közzé, akivel bár már régóta nem éltek együtt, de a törvény előtt sosem váltak el egymástól. Voith Ági özvegye, a színész könnyes szemmel jelent meg a búcsúztatón a Bors tudósítása szerint. Voith Ági temetése ezekben a percekben zajlik.

valóságos tömeg jelent meg Voith Ági temetése helyszínén.
Valóságos tömeg jelent meg Voith Ági temetése helyszínén. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Hatalmas tömeg búcsúzik Voith Ági temetése helyszínén

A színésznő már régóta betegséggel küzdött, amelyet elzárt a nagyvilág elől. Csak párja, a zeneszerző Döme Zsolt, és közös kutyájuk előtt szenvedett, egy erdőszéli házban, Nagykovácsiban. Nemcsak a szakmában, de a magánéletében is rengetegen szerették a színésznőt, így nem csoda, hogy valóságos tömeg jelent meg Voith Ági temetése helyszínén.

2026.02.19.Voith Ági temetés
Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Elsők között érkeztek meg a temetésre Bodrogi Gyula és Voith Ági közös lánya és lányunokája, valamint Bodrogi Gyula is, kisírt szemekkel, botjára támaszkodva. Neki párja, Angéla nyújtott lelki támaszt.

.

MK__1564
Bodrogi Gyula Voith Ági özvegyeként vett részt a temetésen, ugyanis a szakításuk ellenére a törvény szemében sosem szűntek meg házastársaknak lenni. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A család és a barátok mellett pályatársak is lerótták tiszteletüket. A József Attila Színház nevében Nemcsák Károly és Fehér Anna érkeztek Voith Ági temetése helyszínére.

2026.02.19.Voith Ági temetés
Fehér Anna és Nemcsák Károly. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Lerótta tiszteletét Hernádi Judit és Rudolf Péter is, valamint a tömegben megjelent Hirtling István és Straub Dezső is.

2026.02.19.Voith Ági temetés
Rudolf Péter beszédet is mondott Fotó: Máté Krisztián / Metropol
2026.02.19.Voith Ági temetés
Hernádi Judit megrendülten vett részt a szertartáson. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A híres pályatársak sorra érkeznek: Koltai Róbert rendező párjával, Gaál Ildikóval jelent meg a szertartáson. Egy szál fehér rózsával emlékeztek meg az elhunytról, csak úgy, mint Oroszlán Szonja is. A temetésre egyedül érkezett a legutóbb a Nagy Ő-ben szereplő Stohl András, a sor azonban itt még nem ér véget, hisz a színészszakma nagyjai tették tiszteletüket. Ritkán fordul elő ilyesmi: a Farkasréti temető ravatalozója megtelt híres és tehetséges előadókkal - írja a Bors.

2026.02.19.Voith Ági temetés
Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

